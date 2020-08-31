Проект «Поддерживаю.РФ» открыл программу поиска багов в доменных именах и email-адресах

Проект развития инфраструктуры интернационализированных доменных имен и почтовых адресов «Поддерживаю.РФ» запустил программу IDN Bug Bounty с призовым фондом. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.

Цель программы – сбор информации о проблемах работы с нелатинскими доменами и email в различных российских сервисах и популярном программном обеспечении.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и пройти учебный онлайн-курс «Введение в универсальное принятие». После этого участники смогут вносить в базу данных проекта информацию об обнаруженных ими в сервисах и ПО несоответствиях – например, невозможности ввода или неправильной обработке IDN (доменных имен на национальных языках) и EAI (интернационализированных email-адресов).

Каждый месяц с сентября по ноябрь текущего года участник программы, добавивший в базу данных проекта больше всего информации о таких несоответствиях, будет получать в качестве награды до 45 тысяч рублей.

Проект «Поддерживаю.РФ» создан Координационным центром доменов .RU/.РФ в мае этого года. Он призван помочь разработчикам ПО реализовать полноценную поддержку IDN и EAI в их продуктах, а системным администраторам – правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал.

На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами и почтовыми адресами, включая стандарты и практики по их обработке, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI-протоколов.

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