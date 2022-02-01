Мельничек и Авсиевич после продажи Vochi приостановили работу Bulba Ventures

Инвестиционная компания Bulba Ventures, четыре года финансировавшая стартапы, временно прекратила работу. Ее основатели — белорусские IT-предприниматели Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич — продолжат инвестиционную деятельность, но каждый будет принимать решения самостоятельно.

Пост о прекращении деятельности совместной венчурной компании появился спустя два месяца после сделки по продаже белорусского разработчика видеофотошопа Vochi американской Pinterest.

«Друзья, время выкапывать картоху... Мир поменялся, и наша инвестиционная стратегия поменялась вслед за ним. Bulba Ventures уходит в зимнюю спячку, а мы продолжаем работать. Теперь решения мы будем принимать самостоятельно и инвестировать по-отдельности. Это значит, что у фаундеров увеличилась вероятность создать с нами проекты или получить инвестиции», — говорится в совместном заявлении Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича.

Инвесторы напомнили своим партнерам о достижениях Bulba Ventures. Компания инвестировала в стартапы на ранней стадии, помогала начинающим бизнесменам становится миллионерами, сделала «больше 10x сash-on-cash на собственный капитал».

«Мы продолжаем дружить, помогать друг другу, и будем дальше отжигать. Вы о нас еще услышите», — пообещали партнеры.

В комментариях к посту о завершении работы Юрий Мельничек пояснил, что теперь его интересует кофаундинг стартапов, то есть самый ранний pre-seed, проекты на стыке AI/ML/CV и прикладных областей. С его стороны возможны чеки от $100 тысяч до $1 млн.

На ранних стадиях в рамках кофаундинга Юрий Мельничек готов вкладывать в стартапы $200-400 тысяч. На следующих стадия сумма возрастет.

О планах Ависевича пока ничего не известно.

Bulba Ventures была создана в марте 2018 года основателем Maps.me и АIMATTER Юрием Мельничеком и бывшим топ-менеджером «Трайпла» и «Атлант-М» Андреем Авсиевичем.

Один из самых известных «выходов» Bulba Ventures — приобретение Pinterest мобильного видеофотошопа Vochi. Сделка закрыта в декабре 2021 года. Годовая выручка Vochi составляет около $4 млн, а число ежемесячных пользователей, по собственным данным, превышает 500 тысяч.

Компания также вышла из FriendlyData.

По данным Сrunchbase, Bulba Ventures инвестировала в 10 компаний, последний раз участвовала в раунде в 2020 году. Инвесткомпания возглавила раунд Gero, Vochi, Wanna ($2 млн).

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Фото на обложке: pexels.com