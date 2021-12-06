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Pinterest приобрела белорусский стартап Vochi

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Pinterest объявила о покупке белорусского стартапа Vochi. Его команда и основатели перейдут на работу в Pinterest, а сам продукт Vochi – приложение для обработки видео – станет частью социальной сети. С его помощью Pinterest будет развивать видеонаправление.

Pinterest приобрела белорусский стартап Vochi

О сделке компания Vochi объявила на своей странице в Facebook. Сумма сделки не раскрывается.

Vochi разработала мобильное приложение для обработки видео, работающее на технологиях компьютерного зрения. В приложении различные эффект можно применять к конкретным объектам, а не ко всему, что присутствует на экране.

Годовая выручка Vochi составляет около $4 млн, а число ежемесячных пользователей, по собственным данным, превышает 500 тысяч.

Приложение в ближайшее время не будет удалено из магазинов. В Pinterest пока не поделились планами, как будут интегрировать решение Vochi в свой сервис, но с его помощью компания будет развивать видеонаправление.

Приобретение Vochi компанией Pinterest – это экзит для в том числе российских инвесторов и фондов, таких как Angelsdeck, JointJourney Сергея Дашкова и A.Partners, основателем которого является Алексей Соловьев. Инвестицию в Vochi он относит к рынку Creator Economy.

«В период с октября 2020 до августа 2021 года в стартапы Creator Economy было инвестировано $800 млн. Рынок криэйторов в сочетании с индустрией influencer marketing оценивается в общем в $104,2 млрд и растет по такой быстрой траектории, что будущая оценка рынка достигает триллионы долларов», – отметил Алексей Соловьев, комментируя сделку на своей странице в Facebook.

Vochi в 2019 году основали Илья Лесун и инвесткомпания Bulba Ventures, принадлежащая Юрию Мельничеку и Андрею Авсиевичу. Общий объем привлеченных Vochi средств, по актуальным данным Crunchbase, составляет $4,4 млн.

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Фото на обложке: Vochi

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