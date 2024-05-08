Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Болгария так и не начала выдавать россиянам шенгенские визы

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Вступившая частично в Шенгенскую зону Болгария не выдает шенгенские визы в России. Как сообщает вестник Ассоциации туроператоров (АТОР), визовые центры страны хотя и возобновили работу, но принимают документы только на оформление национальных виз. И даже на них количество слотов ограничено.

Болгария так и не начала выдавать россиянам шенгенские визы

Болгария частично вступила 31 марта в Шенгенскую зону. Болгарское посольство в РФ объявляло о начале выдачи шенгенских виз россиянам с 1 апреля. А визовые центры VFS Global обещали начать прием документов на краткосрочные шенгенские визы типа C со 2 апреля.

Однако заявители не могут записаться на прием уже более месяца. 21 апреля стало известно, что Болгария по-прежнему оформляет только национальные визы, а не шенгенские.

В VFS Global пояснили, что Болгария действительно сейчас выдает только национальные визы, а шенгенскую визу получить не удастся.

«О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», — отметили в VFS Global.

В одной из компаний-туроператоров подтвердили наличие проблемы. Там сообщили, что столичный визовый центр установил квоту для подачи заявок и принимает всего 50 паспортов в день.

Ситуация осложняется еще и тем, что в регионах с июля прошлого года нельзя оформить болгарскую визу. В результате, граждане со всей страны вынуждены обращаться за визой в Москву.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: trabantos / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией
  2. 2 Как получить гражданство Турции за инвестиции в 2024 году
  3. 3 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
  4. 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
  5. 5 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

13 мая 2024

Экспортеры 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ