Болгария так и не начала выдавать россиянам шенгенские визы

Вступившая частично в Шенгенскую зону Болгария не выдает шенгенские визы в России. Как сообщает вестник Ассоциации туроператоров (АТОР), визовые центры страны хотя и возобновили работу, но принимают документы только на оформление национальных виз. И даже на них количество слотов ограничено.
Болгария частично вступила 31 марта в Шенгенскую зону. Болгарское посольство в РФ объявляло о начале выдачи шенгенских виз россиянам с 1 апреля. А визовые центры VFS Global обещали начать прием документов на краткосрочные шенгенские визы типа C со 2 апреля.
Однако заявители не могут записаться на прием уже более месяца. 21 апреля стало известно, что Болгария по-прежнему оформляет только национальные визы, а не шенгенские.
В VFS Global пояснили, что Болгария действительно сейчас выдает только национальные визы, а шенгенскую визу получить не удастся.
«О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», — отметили в VFS Global.
В одной из компаний-туроператоров подтвердили наличие проблемы. Там сообщили, что столичный визовый центр установил квоту для подачи заявок и принимает всего 50 паспортов в день.
Ситуация осложняется еще и тем, что в регионах с июля прошлого года нельзя оформить болгарскую визу. В результате, граждане со всей страны вынуждены обращаться за визой в Москву.
Фото на обложке: trabantos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией
- 2 Как получить гражданство Турции за инвестиции в 2024 году
- 3 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
- 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 5 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024