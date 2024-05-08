Болгария так и не начала выдавать россиянам шенгенские визы

Вступившая частично в Шенгенскую зону Болгария не выдает шенгенские визы в России. Как сообщает вестник Ассоциации туроператоров (АТОР), визовые центры страны хотя и возобновили работу, но принимают документы только на оформление национальных виз. И даже на них количество слотов ограничено.

Болгария частично вступила 31 марта в Шенгенскую зону. Болгарское посольство в РФ объявляло о начале выдачи шенгенских виз россиянам с 1 апреля. А визовые центры VFS Global обещали начать прием документов на краткосрочные шенгенские визы типа C со 2 апреля.

Однако заявители не могут записаться на прием уже более месяца. 21 апреля стало известно, что Болгария по-прежнему оформляет только национальные визы, а не шенгенские.

В VFS Global пояснили, что Болгария действительно сейчас выдает только национальные визы, а шенгенскую визу получить не удастся.

«О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», — отметили в VFS Global.

В одной из компаний-туроператоров подтвердили наличие проблемы. Там сообщили, что столичный визовый центр установил квоту для подачи заявок и принимает всего 50 паспортов в день.

Ситуация осложняется еще и тем, что в регионах с июля прошлого года нельзя оформить болгарскую визу. В результате, граждане со всей страны вынуждены обращаться за визой в Москву.

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