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Burger King предложит клиентам многоразовые контейнеры

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сеть Burger King будет использовать многоразовые коробки для бургеров и напитков. Новую упаковку можно выбрать при заказе. Залог за контейнеры добавится к стоимости фаст-фуда. Программа стартует в городах США и Японии с 2021 года, сообщает Business Insider.

Burger King предложит клиентам многоразовые контейнеры

В сети Burger King клиенты смогут выбрать многоразовую упаковку, заплатив залог. Деньги вернут после возврата контейнеров. Сеть общепита планирует чистить принесённые клиентами коробки в своих ресторанах, а затем снова пускать их в оборот. Моющиеся коробки будут использовать как для бургеров, так и для кофе и газированных напитков. 

Таким способом компания собирается сократить количество отходов. Первыми участниками проекта станут Нью-Йорк, Портленд и Токио. В дальнейшем Burger King планирует расширить географию применения многоразовых упаковок.

Летом необычные коробки для пицц запустил сервис доставки еды Delivery Club и сеть пиццерий «Папа Джонс». Специальная конструкция упаковки позволяла сложить крышку в подставку для смартфона. 

Фото: Migren art/ Shutterstock

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