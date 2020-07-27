Delivery Club и «Папа Джонс» выпустили селфи-коробки для домашних вечеринок

Сервис доставки еды Delivery Club и сеть пиццерий «Папа Джонс» разработали специальные коробки для пицц. Конструкция упаковки позволяет сложить крышку в подставку для смартфона. Об этом говорится в сообщении Delivery Club.

Селфи-коробку можно получить при заказе пиццы «Cелфи-Пепперони» «Папа Джонс» диаметром 30 см.

В акции участвует 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Самара, Тольятти, Ульяновск, Обнинск, Омск, Рязань, Барнаул, Набережные Челны, Новокузнецк, Троицк, Старая Купавна и другие города Подмосковья.

Предложение действительно с 24 июля до окончания коробок в ресторанах и действительно только в сервисе Delivery Club. Количество селфи-коробок ограничено.

Инструкция для сборки селфи-коробки есть на боковых сторонах крышки упаковки, а также в социальных сетях Delivery Club и «Папа Джонс».

Фото: Delivery Club