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Delivery Club и «Папа Джонс» выпустили селфи-коробки для домашних вечеринок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды Delivery Club и сеть пиццерий «Папа Джонс» разработали специальные коробки для пицц. Конструкция упаковки позволяет сложить крышку в подставку для смартфона. Об этом говорится в сообщении Delivery Club.

Delivery Club и «Папа Джонс» выпустили селфи-коробки для домашних вечеринок

Селфи-коробку можно получить при заказе пиццы «Cелфи-Пепперони» «Папа Джонс» диаметром 30 см.

В акции участвует 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Самара, Тольятти, Ульяновск, Обнинск, Омск, Рязань, Барнаул, Набережные Челны, Новокузнецк, Троицк, Старая Купавна и другие города Подмосковья.

Предложение действительно с 24 июля до окончания коробок в ресторанах и действительно только в сервисе  Delivery Club. Количество селфи-коробок ограничено. 

Инструкция для сборки селфи-коробки есть на боковых сторонах крышки упаковки, а также в социальных сетях  Delivery Club и «Папа Джонс».

Фото: Delivery Club

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