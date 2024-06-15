«Бургер Кинг» решил отменить эксперимент с доставкой заказов на пони

13 июня в соцсетях ресторана появилась «порция милоты», там рассказали, что теперь курьеры доставляют заказы на очаровательных пони. Заявили и то, что хоть скорость и невысокая — измеряется в одной понячьей силе, но отметили экологичность проекта и то, что это всех вокруг радует.

«Все наши курьеры-наездники обучены обращаться с животными, а специалисты следят, чтобы никто не уставал, всегда был весел, здоров и накормлен», — сообщали в компании.

Несмотря на то, что в компании соблюдали специальные меры по предельной весовой нагрузке на пони и бережно относились к животным, компания с 14 июня решила не использовать такой способ доставки заказов, так как клиенты неоднозначно оценили это нововведение. Об этом они рассказали в комментарии для RB.RU.

«Для тестирования доставки заказов на пони мы провели тщательную подготовку: все курьеры имели оптимальный вес, был закуплен специализированный корм для животных, а также подготовлены места для их отдыха. Тем не менее, покупатели были обеспокоены таким способом эксплуатации животных, в связи с чем мы решили прервать эксперимент. Мнение клиента для нас закон», — рассказал Иван Шестов, коммерческий директор «Бургер Кинг».

Ранее мы писали о том, что суд в Москве закрыл ресторан «Бургер Кинг» после гастроэнтерита у трех посетителей.

Фото на обложке: Radheya Photos / Shutterstock