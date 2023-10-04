«Вкусно — и точка» подняла цены на бургеры

В России сети ресторанов быстрого питания начали поднимать цены на бургеры после повышения ставки НДС на фастфуд с 10% до 20%. О подорожании некоторых позиций в сети «Вкусно — и точка» рассказали РИА Новости.

С 1 октября начала действовать новая ставка налога на добавленную стоимость для фастфуда. Ранее бургеры облагались налогом как хлебобулочные изделий, то есть по ставке в 10%. Комментируя повышение, во «Вкусно — и точка» выразили готовность работать с учетом новых правил, но тогда в сети не уточнили, отразятся ли перемены на ценовой политике.

3 октября корреспондент информагентства обнаружил, что во «Вкусно — и точка» цена чикенбургера выросла с 59 рублей до 62 рублей. А обыкновенный гамбургер подорожал с 59 рублей до 65 рублей. Стоимость чизбургера выросла на 7 рублей — с 71 рубля до 78 рублей, а «Чикен Хит» теперь стоит 114 рублей вместо 109.

В пресс-службе сети пояснили изданию, что рост цен связан именно с повышением ставки НДС.

«Бургеры — это основа меню "Вкусно — и точка", при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке. Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса", — заявили в компании.

Другие сети пока не повышали цены на свои блюда. В ресторанах KFC и Rostic's стоимость бургеров осталась прежней, а в «Бургер Кинге» некоторые позиции даже подешевели. Раньше чизбургер стоил 84 рубля, сейчас цена снижена до 79,99 рубля. А за гамбургер придется заплатить 74,99 рубля вместо 79,99 рубля.

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