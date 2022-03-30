Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

Провести амнистию следует, потому что на бизнес сегодня возлагаются большие надежды в развитии экономики, считает одна из авторов инициативы, руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева.

Важно, чтобы амнистия включала в себя «резиновую» статью 159 УК (мошенничество), потому что именно она чаще всего используется в гражданско-правовых отношениях, по сути, искусственно переводимых в уголовно-правовую сферу, считает она. По данным Авдеевой, по этой статье каждый год осуждается около 15 тыс. человек.

Вменяемые предпринимателям хищения в большинстве случаев проходят по общеуголовным частям 3 и 4 статьи 159 – по ним крупной признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупной – 1 млн рублей. Но для бизнеса такие суммы не являются значительными, полагает Авдеева