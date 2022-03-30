Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

Бизнес предложил правительству провести масштабную амнистию для предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере. По мнению авторов инициативы, провести амнистию следует, поскольку на бизнес сегодня возлагаются большие надежды в развитии экономики.
Провести масштабную амнистию для предпринимателей попросила «Деловая Россия». Соответствующее письмо глава бизнес-объединения Алексей Репик направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости».
«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», – пишет Репик.
Нередко споры между партнерами по бизнесу по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, говорится в письме. В таких случаях размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки. В результате дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.
Провести амнистию следует, потому что на бизнес сегодня возлагаются большие надежды в развитии экономики, считает одна из авторов инициативы, руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева.
Важно, чтобы амнистия включала в себя «резиновую» статью 159 УК (мошенничество), потому что именно она чаще всего используется в гражданско-правовых отношениях, по сути, искусственно переводимых в уголовно-правовую сферу, считает она. По данным Авдеевой, по этой статье каждый год осуждается около 15 тыс. человек.
Вменяемые предпринимателям хищения в большинстве случаев проходят по общеуголовным частям 3 и 4 статьи 159 – по ним крупной признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупной – 1 млн рублей. Но для бизнеса такие суммы не являются значительными, полагает Авдеева
Бизнес-организация просит освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.
Амнистию предлагается провести по следующим статьям:
- Мошенничество: ст. 159, ст. 159.1-159.6 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение или растрата).
- Налоговые преступления, в том числе в особо крупном размере: ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов), ч. 2 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и злоупотреблениям при банкротстве: ст. 196 (преднамеренное банкротство), ст. 197 (фиктивное банкротство).
- «Банковские» статьи: незаконная банковская деятельность, в том числе по преступлениям, совершенным организованной группой (ч. 2 ст. 172), фальсификация документов финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1), организация деятельности по привлечению денежных средств (ч. 2 ст. 172.2), манипулирование рынком (ч. 3 ст. 185.3), неправомерное использование инсайдерской информации (ч. 2 ст. 185.6).
Также предлагается освободить осужденных за нарушение авторского, антимонопольного права и преступления в сфере отмывания средств (в том числе в особо крупном размере) незаконную организацию и проведение азартных игр и др.
Ранее провести амнистию для предпринимателей предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия». Они 16 марта 2022 года внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает амнистию для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за ряд экономических преступлений небольшой и средней тяжести. В «Деловой России» считают, что инициатива депутатов существенно не повлияет на восстановление предпринимательского потенциала.
Фото на обложке: Pickadook /
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