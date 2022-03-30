Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Бизнес предложил правительству провести масштабную амнистию для предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере. По мнению авторов инициативы, провести амнистию следует, поскольку на бизнес сегодня возлагаются большие надежды в развитии экономики.

Бизнес попросил правительство освободить осужденных за крупные хищения предпринимателей

Провести масштабную амнистию для предпринимателей попросила «Деловая Россия». Соответствующее письмо глава бизнес-объединения Алексей Репик направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости».

«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», – пишет Репик.

Нередко споры между партнерами по бизнесу по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, говорится в письме. В таких случаях размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки. В результате дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.

Провести амнистию следует, потому что на бизнес сегодня возлагаются большие надежды в развитии экономики, считает одна из авторов инициативы, руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева.

Важно, чтобы амнистия включала в себя «резиновую» статью 159 УК (мошенничество), потому что именно она чаще всего используется в гражданско-правовых отношениях, по сути, искусственно переводимых в уголовно-правовую сферу, считает она. По данным Авдеевой, по этой статье каждый год осуждается около 15 тыс. человек.

Вменяемые предпринимателям хищения в большинстве случаев проходят по общеуголовным частям 3 и 4 статьи 159 – по ним крупной признается сумма, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупной – 1 млн рублей. Но для бизнеса такие суммы не являются значительными, полагает Авдеева

Бизнес-организация просит освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Амнистию предлагается провести по следующим статьям:

  • Мошенничество: ст. 159, ст. 159.1-159.6 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение или растрата).
  • Налоговые преступления, в том числе в особо крупном размере: ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов), ч. 2 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и злоупотреблениям при банкротстве: ст. 196 (преднамеренное банкротство), ст. 197 (фиктивное банкротство).
  • «Банковские» статьи: незаконная банковская деятельность, в том числе по преступлениям, совершенным организованной группой (ч. 2 ст. 172), фальсификация документов финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1), организация деятельности по привлечению денежных средств (ч. 2 ст. 172.2), манипулирование рынком (ч. 3 ст. 185.3), неправомерное использование инсайдерской информации (ч. 2 ст. 185.6).

Также предлагается освободить осужденных за нарушение авторского, антимонопольного права и преступления в сфере отмывания средств (в том числе в особо крупном размере) незаконную организацию и проведение азартных игр и др.

Ранее провести амнистию для предпринимателей предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия». Они 16 марта 2022 года внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает амнистию для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за ряд экономических преступлений небольшой и средней тяжести. В «Деловой России» считают, что инициатива депутатов существенно не повлияет на восстановление предпринимательского потенциала.

Фото на обложке: Pickadook / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Renault рассмотрит возможность передачи своей доли в «АвтоВАЗе» российскому инвестору
  2. 2 Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 30 марта
  3. 3 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу
  4. 4 ЦБ впервые после паузы допустил к торгам паевые инвестиционные фонды
  5. 5 Правительство предложило провести делистинг ценных бумаг российских компаний с зарубежных площадок
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ