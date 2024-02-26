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Российский бизнес за два года открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

С начала 2022 года российские компании открыли более 11 тыс. представительств в дружественных странах, самыми популярными для этих целей странами стали Сербия, ОАЭ, Киргизия и Армения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты компании «Финион».

Российский бизнес за два года открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах

В Сербии было открыто 9 тыс. филиалов, в ОАЭ — около 1,6 тыс., в Армении — 800, в Киргизии — 450.

«Бизнес РФ в дружественных странах чувствует себя неплохо, хотя периодически и возникают трудности, связанные в первую очередь с политикой банков и взаиморасчетами», — цитирует газета директора «Финиона» Вячеслава Картамышева.

По словам эксперта, основными отраслями экономики, в которых работают компании из РФ, открывающие филиалы, стали IT-сектор, логистика, сфера услуг.

Фото на обложке: Unsplash

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