С начала 2022 года российские компании открыли более 11 тыс. представительств в дружественных странах, самыми популярными для этих целей странами стали Сербия, ОАЭ, Киргизия и Армения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты компании «Финион».

Российский бизнес за два года открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах