Российский бизнес за два года открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах

С начала 2022 года российские компании открыли более 11 тыс. представительств в дружественных странах, самыми популярными для этих целей странами стали Сербия, ОАЭ, Киргизия и Армения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты компании «Финион».
В Сербии было открыто 9 тыс. филиалов, в ОАЭ — около 1,6 тыс., в Армении — 800, в Киргизии — 450.
«Бизнес РФ в дружественных странах чувствует себя неплохо, хотя периодически и возникают трудности, связанные в первую очередь с политикой банков и взаиморасчетами», — цитирует газета директора «Финиона» Вячеслава Картамышева.
По словам эксперта, основными отраслями экономики, в которых работают компании из РФ, открывающие филиалы, стали IT-сектор, логистика, сфера услуг.
Фото на обложке: Unsplash
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