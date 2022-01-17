Минтруд определил список требований к бизнес-тренерам

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало профессиональный стандарт для бизнес-тренеров. Он содержит описание трудовых функций, список необходимых умений и знаний специалиста, а также устанавливает нормы делового общения с клиентами.
Проект документа Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере бизнес-обучения (бизнес-тренер)» опубликован 17 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, бизнес-тренер должен предоставить помещение для проведения бизнес-обучения, определять темы, организовывать подготовку технических средств и учебных материалов, консультировать специалистов более низкой квалификации при подготовке, организации и проведении обучения.
Необходимо уметь подбирать учебно-методические материалы, управлять процессом обучения, давать слушателям практические задания и упражнения, «применять инструменты визуальной демонстрации информации», а также разрешать «проблемные» ситуации.
Документ также устанавливает методические и научные подходы к проведению бизнес-обучения. В частности, необходимо владеть техниками и приемами ораторского мастерства, моделью обучения взрослых, принципами и приемами публичной презентации.
Кроме того, для специалистов устаналиваются и этические нормы. В частности, необходимо:
- соблюдать конфиденциальность информации;
- проявлять честность, порядочность и добросовестность в профессиональных и деловых отношениях;
- соблюдать этику делового общения;
- не вводить в заблуждение заказчика;
- не создавать конфликтные ситуации;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег;
- не использовать методы недобросовестной конкуренции по отношению к организациям и физическим лицам.
Над профессиональным стандартом работали, в частности, Торгово-промышленная палата, Корпорация МСП, Некоммерческое партнерство «Сообщество бизнес-тренеров».
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Фото на обложке: Unsplash
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