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Минтруд определил список требований к бизнес-тренерам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало профессиональный стандарт для бизнес-тренеров. Он содержит описание трудовых функций, список необходимых умений и знаний специалиста, а также устанавливает нормы делового общения с клиентами.

Минтруд определил список требований к бизнес-тренерам

Проект документа Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере бизнес-обучения (бизнес-тренер)» опубликован 17 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, бизнес-тренер должен предоставить помещение для проведения бизнес-обучения, определять темы, организовывать подготовку технических средств и учебных материалов, консультировать специалистов более низкой квалификации при подготовке, организации и проведении обучения.

Необходимо уметь подбирать учебно-методические материалы, управлять процессом обучения, давать слушателям практические задания и упражнения, «применять инструменты визуальной демонстрации информации», а также разрешать «проблемные» ситуации.

Документ также устанавливает методические и научные подходы к проведению бизнес-обучения. В частности, необходимо владеть техниками и приемами ораторского мастерства, моделью обучения взрослых, принципами и приемами публичной презентации.

Кроме того, для специалистов устаналиваются и этические нормы. В частности, необходимо:

  • соблюдать конфиденциальность информации;
  • проявлять честность, порядочность и добросовестность в профессиональных и деловых отношениях;
  • соблюдать этику делового общения;
  • не вводить в заблуждение заказчика;
  • не создавать конфликтные ситуации;
  • не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег;
  • не использовать методы недобросовестной конкуренции по отношению к организациям и физическим лицам.

Над профессиональным стандартом работали, в частности, Торгово-промышленная палата, Корпорация МСП, Некоммерческое партнерство «Сообщество бизнес-тренеров».

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Фото на обложке: Unsplash

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