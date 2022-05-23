Предпринимателям оплатят проверку контрагентов

Предприниматели смогут бесплатно в режиме одного окна получать данные о финансовой истории компании или физлица. Такой проект запустили банк «Бланк» и сервис «Контур.Светофор», сообщил RB.RU представитель банка.

По каждому контрагенту можно узнать информацию о бухгалтерской задолженности, посмотреть арбитражные дела, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ и другое. «Светофор» аккумулирует информацию из 35 открытых источников.

Чтобы получить отчет об организации, нужно ввести один из параметров: ИНН, ОГРН, название или ФИО генерального директора. Сервис сообщит о надежности контрагента помощью красного («работать точно нельзя»), желтого («обратите внимание на подсвеченные вопросы») и зеленого цвета («проверка успешно пройдена»).

Расходы за услуги «Контура» «Бланк» берет на себя. Любой человек сможет воспользоваться сервисом бесплатно 3 раза, клиенты банка — без ограничений. Проверить контрагента можно по ссылке.

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