Бизнес предложил декриминализовать десять статей Уголовного кодекса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предлагается проанализировать экономические составы преступлений в УК РФ и перевести часть из них в административную плоскость, сообщают «Ведомости».
Бизнес хотел бы декриминализовать нарушения по 10 статьям:
- незаконное предпринимательство (ст. 171),
- операции по переводу денег в иностранной валюте или в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1),
- нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251),
- хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159),
- незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147),
- также предлагается повысить размеры крупного и особо крупного ущерба в ч. 1 и 2 ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин). В текущей редакции они установлены на уровне 2 млн и 6 млн рублей, что не соответствует современным экономическим реалиям,
- повысить порог по ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав),
- повысить порог по статье 147 (нарушение изобретательских и патентных прав),
- повысить порог и в ч. 5 ст. 159 УК (осознанное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Значительным ущербом здесь считается сумма от 10 тыс. рублей, что, как отмечается, совсем незначительно для бизнеса,
- также бизнес просит установить планку по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). В текущей редакции размер и критерии ущерба не заданы, и это не отвечает критерию определенности уголовного закона, а также произвольно применяется на практике.
В РСПП считают, что часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусматривается в КоАП, другие же не настолько опасны, чтобы считать их уголовно наказуемым нарушением.
Фото на обложке: Unsplash
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