Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес предложил декриминализовать десять статей Уголовного кодекса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предлагается проанализировать экономические составы преступлений в УК РФ и перевести часть из них в административную плоскость, сообщают «Ведомости».

Бизнес предложил декриминализовать десять статей Уголовного кодекса

Бизнес хотел бы декриминализовать нарушения по 10 статьям:

  1. незаконное предпринимательство (ст. 171), 
  2. операции по переводу денег в иностранной валюте или в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1),
  3. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251),
  4. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), 
  5. незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147),
  6. также предлагается повысить размеры крупного и особо крупного ущерба в ч. 1 и 2 ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин). В текущей редакции они установлены на уровне 2 млн и 6 млн рублей, что не соответствует современным экономическим реалиям,
  7. повысить порог по ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав),
  8. повысить порог по статье 147 (нарушение изобретательских и патентных прав),
  9. повысить порог и в ч. 5 ст. 159 УК (осознанное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Значительным ущербом здесь считается сумма от 10 тыс. рублей, что, как отмечается, совсем незначительно для бизнеса, 
  10. также бизнес просит установить планку по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). В текущей редакции размер и критерии ущерба не заданы, и это не отвечает критерию определенности уголовного закона, а также произвольно применяется на практике.

В РСПП считают, что часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусматривается в КоАП, другие же не настолько опасны, чтобы считать их уголовно наказуемым нарушением.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Поставщики трубок и вейпов пожаловались на штрафы от Wildberries на 600+ млн рублей
  2. 2 Российские селлеры выступили против ужесточения правил работы маркетплейсов
  3. 3 «Точка» запустила цифровой аналог бумажной доверенности для отправки документов в налоговую
  4. 4 Где можно платить криптовалютой: обзор стран
  5. 5 Изменения в маркировке: как ресторанам работать с ней с 1 марта?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2023

Фабрика дизайна 2.0

10 марта 2023

Demo Day на SCE Venture Summit

12 марта 2023

«Проектный руководитель»

Все ВОЗМОЖНОСТИ