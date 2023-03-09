Бизнес предложил декриминализовать десять статей Уголовного кодекса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Предлагается проанализировать экономические составы преступлений в УК РФ и перевести часть из них в административную плоскость, сообщают «Ведомости».

Бизнес хотел бы декриминализовать нарушения по 10 статьям:

незаконное предпринимательство (ст. 171), операции по переводу денег в иностранной валюте или в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147), также предлагается повысить размеры крупного и особо крупного ущерба в ч. 1 и 2 ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин). В текущей редакции они установлены на уровне 2 млн и 6 млн рублей, что не соответствует современным экономическим реалиям, повысить порог по ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав), повысить порог по статье 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), повысить порог и в ч. 5 ст. 159 УК (осознанное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Значительным ущербом здесь считается сумма от 10 тыс. рублей, что, как отмечается, совсем незначительно для бизнеса, также бизнес просит установить планку по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). В текущей редакции размер и критерии ущерба не заданы, и это не отвечает критерию определенности уголовного закона, а также произвольно применяется на практике.

В РСПП считают, что часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусматривается в КоАП, другие же не настолько опасны, чтобы считать их уголовно наказуемым нарушением.

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