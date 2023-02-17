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Взнос бизнеса в бюджет хотят реализовать через дополнительное налогообложение

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российское правительство продолжает прорабатывать вопрос добровольного взноса в бюджет от представителей бизнеса, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас рассматривается идея о дополнительных налогах с части прироста финансового результата.

Взнос бизнеса в бюджет хотят реализовать через дополнительное налогообложение

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что добровольный взнос могут сделать обязательным. Однако он тогда утверждал, что речи о повышении или понижении существующих налогов не идет.

Как сообщил Силуанов в эфире телеканала «Россия 24», представители бизнеса не возражают против того, чтобы «поделиться с государством».

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы», — рассказал министр.

В настоящее время власти рассматривают 2022 и 2021 годы в сравнении с 2019 и 2020.

В начале месяца вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство попросит бизнес произвести одноразовый добровольный взнос в федеральный бюджет. Речь шла о прибыли, полученной в 2022 году.

По прогнозам Минфина, дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 3 трлн рублей. По итогам января, он составил 1,76 трлн рублей. При этом доходы первого месяца года оцениваются в 1,4 трлн рублей, что на треть ниже показателей января 2022 года.

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Фото на обложке: Фото fizkes / Shutterstock

 

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