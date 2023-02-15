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«Добровольный» взнос бизнеса в бюджет могут сделать обязательным

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Добровольный» взнос бизнеса в бюджет, о возможности которого ранее говорил вице-премьер Андрей Белоусов, могут сделать обязательным. В правительстве подчеркнули, что рассматривают оба варианта. Стороны – Минфин и бизнес – ищут консолидированную позицию по этому вопросу.

«Добровольный» взнос бизнеса в бюджет могут сделать обязательным

О том, что ранее анонсированный как «добровольный» взнос бизнеса в федеральный бюджет могут сделать обязательным, рассказал заместитель главы Минфина Алексей Сазанов. 

По его словам, Минфин и представители бизнеса сейчас вырабатывают консолидированную позицию по этому вопросу. После того, как эта позиция будет достигнута, будет приниматься решение – делать взнос обязательным или добровольным.

Сазанов отметил, что порядок расчета взноса и его размер пока не определены. Но действующие налоги повышаться или понижаться не будут, добавил замглавы Минфина.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с бизнесом возможность единоразового «добровольного» взноса в бюджет. Минфин уточнил, что этот взнос коснется только получивших сверхдоходы компаний. Целью такого взноса называют покрытие дефицита федерального бюджета.

Фото на обложке: Irina Solonina / Shutterstock

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