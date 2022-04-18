Сервис экспресс-доставки «Самокат» приостановил бизнес в 15 городах

Сервис закрыл или закрывает свои точки в Арзамасе, Салавате, Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, уральских городах Березовский, Верхняя Пышма, Западный, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Первоуральск, Аксай, сообщили «Ведомости».

Представитель компании назвал это стандартным процессом, который не прекращается: если даркстор или магазин не выход на нужные показатели за определенное время, то процесс работы реорганизуют, чтобы показатели эффективности оставались на нужном уровне.

«Для такого сервиса, как «Самокат», регионы в целом не генерируют ничего, кроме убытков, поэтому сервис и закрывает сейчас большое число региональных точек», – отметил один из собеседников издания. Он добавил, что команда сервиса старается сейчас «не жечь деньги», так как допбюджетов акционеры сервиса ему не выделяют. А на развитие, в том числе в регионах, нужны значительные вложения.

Акционеры верят в компанию и считают, что у нее хорошие потенциалы для дальнейшего рост. Приостановка бизнеса в регионах не говорит, по их словам, о закрытии сервиса полностью.

В прошлом году выручка «Самоката» составила 35,3 млрд рублей, а чистый убыток – 9,1 млрд рублей. На конец 2021 года бренд был представлен в 43 городах России, где действует 1 тыс. магазинов, в которых работают более 30 тыс. курьеров-партнеров, товароведов и администраторов.

Фото на обложке: «Самокат»