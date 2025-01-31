Расширение территорий автоУСН и новые правила маркировки: что изменится для бизнеса в феврале
Богдан Музыченко
В феврале 2025 года в России ожидается ряд законодательных новшеств: автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН) начнет действовать еще в шести регионах, появится несколько изменений в маркировке продукции, а за помощь нелегальным мигрантам компаниям будут грозить штрафы. RB.RU собрал главные нововведения для бизнеса.
Расширение территорий автоУСН и новые правила маркировки: что изменится для бизнеса в феврале
https://rb.ru/news/business-law-february/
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- С 1 февраля автоУСН начнет работать в Карелии, Марий Эл, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также Ненецком автономном округе. АвтоУСН предполагает более высокую налоговую ставку, чем обычная УСН, но не обязывает подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов и платить страховые взносы за сотрудников.
- В феврале в России появится режим высылки мигрантов, внесенных в реестр контролируемых лиц. За помощь им, например, за предоставление жилья, с 5 февраля будут предусмотрены штрафы. Санкции для физлиц составят от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 35 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для компаний — от 400 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
- Вступят в силу изменения в маркировке продукции. С 1 февраля придется маркировать растительное масло во всех видах упаковок, с 5 февраля нужно будет включить разрешительный режим на кассах для продажи безалкогольных напитков в пластиковой, стеклянной тарах и банках, а до 28 февраля производители и импортеры велосипедов должны будут ввести в оборот остатки товара без маркировки, изготовленного до 1 сентября 2024 года.
- 5 февраля будут отменены бумажные копии лицензий, которые выдают органы власти. Информацию о лицензиях можно будет получить только как электронную выписку из того или иного реестра или документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, — их пришлют на e-mail или через «Госуслуги».
- Вслед за МРОТ вырастут отпускные и выплаты по больничным. Согласно новым правилам, которые начнут действовать 1 февраля, за один календарный день отдыха в 2025 году сотрудник должен получать не менее 765,87 рубля. Не меньше МРОТ должны быть и больничные — если работник заболел в 30-дневном месяце, то выплата должна быть от 748 рублей в день, в 31-дневном — не менее 724 рублей.
- С 5 февраля начнет действовать закон о креативных индустриях. Среди важных изменений — введение единого федерального реестра, участники которого смогут претендовать на финансовую, имущественную, образовательную и информационную поддержку государства.
- Для взыскания долга по нотариальному договору займа без суда с 5 февраля можно будет обратиться к нотариусу. Согласно законодательству, это должен быть специалист, который работает в регионе, где проживает или находится должник.
- С 1 февраля поменяются индикаторы риска при земельном госконтроле. В случае, если размер земельного участка будет не соответствовать площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), это больше не будет являться основанием для внеплановой проверки.
- Плата за километр пробега в госсистеме «Платон» 1 февраля вырастет с 3,05 до 3,34 рубля. Согласно правилам, оплачивать проезд по федеральным дорогам должны владельцы грузовиков массой более 12 т.
Фото на обложке: mediaphotos /
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