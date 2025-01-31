В феврале 2025 года в России ожидается ряд законодательных новшеств: автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН) начнет действовать еще в шести регионах, появится несколько изменений в маркировке продукции, а за помощь нелегальным мигрантам компаниям будут грозить штрафы. RB.RU собрал главные нововведения для бизнеса.

Расширение территорий автоУСН и новые правила маркировки: что изменится для бизнеса в феврале

https://rb.ru/news/business-law-february/

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