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ЦБ увеличит до 50 млн рублей размер кредитов бизнесу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России увеличит с 10 до 50 млн рублей размер ссуд, которые кредитные организации смогут выдать малому и среднему бизнесу (МСБ) на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности. Это снизит операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов, говорится на сайте регулятора.

ЦБ увеличит до 50 млн рублей размер кредитов бизнесу

ЦБ также снизит оэффициенты риска по оборотному кредитованию системообразующих предприятий.  Это будет относиться к кредитам, выданным в рамках правительственной программы субсидирования.

Риск-вес снизят до 20% по части обеспеченной гарантией ВЭБ.РФ, до 85% по части, не обеспеченной гарантией этого банка, если заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%, если относится. Эта норма также будет еще действовать и в случае, когда банк не на финализированном, а на стандартном подходе. Льгота, согласно планам, будет действовать один год с даты выдачи ссуды и распространится на кредиты, представленные до конца декабря этого года включительно. 

Ранее ЦБ принял меры поддержки кредитных организаций и их клиентов в условиях санкций. Регулятор разрешил не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за зарубежных ограничений. Регулятор разрешил банкам не снижать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по некоторым видам кредитов. 

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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