Российский бизнес предложил изменения в сфере найма трудовых мигрантов
Бизнес предложил улучшить регулирование в сфере найма трудовых мигрантов. Среди инициатив — создание сервиса «Знай своего мигранта» для контроля трудового ресурса, следует из резолюции круглого стола, прошедшего 19 января в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Документ есть у РБК.
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Подлинность резолюции подтвердил источник издания, знакомый с ее содержанием. В совещании участвовали представители «Деловой России», «Опоры России» и крупных отечественных компаний.
Основным инструментом для адаптации и обучения мигрантов разговорному русскому языку бизнес считает цифровые платформы и экосистемы, на которых приезжие работают, например, таксистами или курьерами. Лучшие практики предлагается закрепить в общедоступном социальном сервисе, которым смогут пользоваться ИП, малые и средние предприятия.
Кроме того, в резолюции сказано, что крупному бизнесу, который является «центром притяжения иностранной рабочей силы», следует разработать систему «Знай своего мигранта» и распространить ее на своих подрядчиков и зависимых партнеров.
Ожидается, что государство определит обязательный набор данных и перечень документов, которые представители компаний смогут самостоятельно проверять с помощью системы «Знай своего мигранта», пояснил источник РБК, знакомый с обсуждением инициативы.
Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил изданию, что система «Знай своего мигранта» позволит добиться легализации труда приезжих не запретами, а при помощи современных цифровых решений. В свою очередь, предложения для итоговой резолюции еще собираются, уточнил эксперт.
С начала 2025 года в России ужесточено миграционное законодательство. Например, с 1 января сокращен срок максимального пребывания иностранцев без виз. Подробно о новых миграционных правилах RB.RU рассказал гендиректор «Европейской Юридической Службы» Андрей Голощапов.
Фото на обложке: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket / Getty Images
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