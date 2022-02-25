Главные новости на фоне военной операции: Санкции против Путина и Лаврова, отключение Apple Pay и Google Pay в РФ

RB.RU собрал главные новости к 18:00 на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине.

О главных событиях 25 февраля, произошедших к 13:00, можно узнать здесь. С главными событиями первого дня операции на Украине можно ознакомиться тут.

Мир

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Активы президента РФ и главы внешнеполитического ведомства планируют заморозить.

Германия может заморозить активы россиян в размере €25 млрд евро.



Ряд стран мира, среди которых Чехия и Япония, перестали выдавать визы россиянам.

Фондовый рынок

Мосбиржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля.

Центробанк пообещал сохранение валютных сбережений граждан в санкционных банках.

Бизнес

ЦБ рекомендовал банкам перенести выплату дивидендов и бонусов менеджерам

Карты российских банков под санкциями не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Кроме того, их клиенты не смогут расплачиваться картами за границей, а также использовать их при оплате в онлайн-магазинах и агрегатор услуг, которые зарегистрированы в тех странах, которые поддерживают санкции.

«Сбер», ВТБ, «Альфа-Банк» и «Открытие» выпустили совместное заявление о поддержке клиентов. «У нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях», — говорится в сообщении.

«Сбер», ВТБ, «Альфа-Банк» и «Открытие» выпустили совместное заявление о поддержке клиентов. «У нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях», — говорится в сообщении. Завод Renault в России приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в логистике.

Церемония вручения ресторанной премии World’s 50 Best перенесена из Москвы в Лондон.

Транспорт

Власти Польши готовятся к закрытию неба для российских авиакомпаний. Чехия готовит аналогичное решение.

British Airways отменила рейсы в сообщении с Россией. Гендиректор группы IAG, куда входит British Airways, Луис Гальего сообщил, что группа отказалась от использования воздушного пространства России в связи с ответом российских авиавластей на британские санкции против Аэрофлота.

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