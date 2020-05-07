Названы топ-5 категорий бизнеса по росту онлайн-платежей в период самоизоляции

Аналитики «Яндекс.Кассы» изучили платежи пользователей на сайтах и в приложениях компаний, которые работают с платежным решением, и выяснили, что с 27 апреля по 3 мая лидерами по росту оборота онлайн-платежей стали медицинские организации, а также рестораны и кафе с доставкой заказов на дом. Об этом Rusbase рассказали в «Яндекс.Кассе».

При этом падение оборота на прошлой неделе замедлилось у туристических компаний и сервисов по продажам билетов на мероприятия.

Для анализа сервис учитывал платежи за весь апрель, за первые три дня мая, а также за 24 февраля — 1 марта 2020 года (дальше — нулевая неделя).

Медицинские организации — рост в 2,6 раза (по данным с 27 апреля по 3 мая в сравнении с нулевой неделей); Рестораны и кафе с доставкой заказов — рост в 2,4 раза; Провайдеры платного ТВ — рост в 2,3 раза; Благотворительные фонды — рост в 2,2 раза; Продуктовые магазины — рост в 1,8 раза.

С 20 по 26 апреля оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов вырос в 2,2 раза по сравнению с нулевой неделей, а самих платежей стало в 2,8 раза больше. С 27 апреля по 3 мая эти показатели увеличились в 2,4 и 3 раза соответственно. Средний чек за готовую еду с доставкой на дом почти не менялся и за последние недели составил примерно 1300 рублей.

В конце апреля и начале мая оборот онлайн-платежей в медицинских организациях тоже показал заметный рост. Так, с 20 по 26 апреля он увеличился в 3,4 раза в сравнении с нулевой неделей, а с 27 апреля по 3 мая — в 2,6 раза. За последние две недели выросло и число самих платежей — в 5,4 и 4,5 раза соответственно.

Средний чек в медорганизациях с 20 по 26 апреля был примерно на 40% меньше, чем в нулевую неделю, и составил 2996 рублей. С 27 апреля по 3 мая он снизился до 2772 рублей. Аналитики «Яндекс.Кассы» считают, что уменьшение чека при росте числа платежей связано с тем, что люди стали чаще обращаться не за лечением, а за тестами и консультациями врачей.