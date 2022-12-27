Бизнес в 2022 году стал чаще требовать отсрочку платежей

Число тендеров в 2022 году выросло на треть, а аукционов — на 15%, при этом малые, средние и крупные предприятия стали чаще требовать отсрочку платежей, показало исследование электронной торговой площадки «ТендерПро».
По данным компании, число тендеров 2022 году выросло на 34% — до 125 тыс., а аукционов — на 15%.
Одновременно с этим бизнес начал чаще требовать отсрочку. Большинство малых и средних предприятий хотят платить за товар спустя 14 дней после его поставки, а крупные корпорации — спустя 20–60 дней. При этом в 2021 году малый бизнес просил отсрочку в одну неделю, а для крупного она составляла в среднем 30 дней.
Среди услуг корпоративные заказчики чаще всего проводили тендеры на разные виды строительных работ (24,8% тендеров) и услуги по обслуживанию, монтажу, ремонту машин и оборудования (3%), производству металлических изделий (1%).
Среди товаров бизнес чаще всего искал аналоги запчастей российского производства, отечественное насосное оборудование, преобразователи, фитинги, комбайны, запорную арматуру и другое.
Регионами-лидерами по числу корпоративных закупок стали Москва и область, Мурманская область, Татарстан, Челябинская и Свердловская области, Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, Республика Хакасия.
Фото на обложке: Unsplash
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