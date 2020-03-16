Иностранные компании назвали проблемы ведения бизнеса в России

Иностранные компании, работающие в России, считают главными проблемами для ведения бизнеса высокие административные барьеры, труднодоступность кредитов и недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование делового климата в РФ.

«В 2019 году вновь вскрылась проблема 2017 года: недостаток квалифицированных кадров – ее отметили 53% опрошенных (против 40% за 2018 год). Проблемы, с которыми иностранцы сталкивались больше всего 2019 году по сравнению с предыдущим – высокие административные барьеры (37%), сложность с доступом к кредитным ресурсам (26%) и недобросовестная конкуренция (24%)», — говорится в обзоре.

Во взаимодействии бизнеса с властью ключевым инструментом остались прямые личные контакты с органами федеральной власти и местного самоуправления – этот инструмент отметили 78% респондентов (80% в прошлом году), а также участие в бизнес-ассоциациях и отраслевых объединениях (73% в 2019 и 70% в 2018 году).

При этом число иностранных компаний, которые отметили положительную динамику предпринимательского климата в РФ, выросло.

«Количество оптимистов выросло более чем в 2 раза до 23% по сравнению с 10% год назад. Причем прирост произошел за счет тех, кто ранее не видел изменений – ни позитивных, ни негативных (29% сегодня и 40% год назад). Доля пессимистов почти не изменилась и составила 48% (против 50% год назад)», — заявила глава группы «Орта» Елена Фадеева.

Отмечается, что иностранные инвесторы в 2019 году позитивно отзывались о инфраструктуре, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

Наибольшую положительную динамику продемонстрировали в 2019 году автомобильные дороги (рост с 5,2 до 5,5 средних баллов), отрицательную – доступная недвижимость/земля (от 4,5 до 3,9 средних баллов) по сравнению с прошлым годом.

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