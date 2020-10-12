Boomstarter, Huggies и «Модульбанк» решили поддержать бизнес женщин в декрете

Краудфандинговая платформа Boomstarter, бренд Huggies и «Модульбанк» запустили социальный проект, чтобы помочь женщинам начать свой бизнес во время декретного отпуска. Об этом Rusbase рассказал представитель Boomstarter.

Женщины, делающие первые шаги в предпринимательстве, в рамках проекта «Дело в декрете» смогут пройти короткий онлайн-курс и запустить первые продажи. Участие в проекте бесплатное.

«Часто в это время мамы чувствуют, что недостаточно реализуют свой потенциал или очень скучают по работе. "Дело в декрете" окажет поддержку матерям, которые задумываются о первых шагах в бизнесе, и тем, у кого уже есть собственное дело», — говорится в сообщении.

На платформе Boomstarter начинающие бизнесвумен смогут запустить свои проекты и сразу же получить обратную связь от своей целевой аудитории.

Для тех участниц, у кого пока что есть только идея собственного дела, но еще нет продукта, Huggies проводит специальный образовательный курс. Он состоит из серии уроков от блогера Любы Черновой, предпринимательницы и мамы двух детей, и онлайн-семинара о возможностях и перспективах предпринимательства в декрете от экспертов «Модульбанка».

На протяжении кампании на платформе Boomstarter будет идти голосование за лучшие стартапы. Мамы, проекты которых наберут наибольшее число голосов, станут победителями.

Huggies расскажет о победительницах в своих социальных сетях. Призами «Модульбанка» станут бесплатное обслуживание, карта с повышенным кешбэком и до 538 тысяч рублей на развитие собственного дела.

Принять участие в специальном проекте могут как будущие мамы, так и мамы детей до трех лет.

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