Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Предприниматели рассказали, почему не возобновляют бизнес после снятия ограничений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

По состоянию на 1 июля каждая пятая торговая точка малого и среднего бизнеса в России не работала, говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

На примере столичных предприятий индустрии красоты компания выяснила, по каким причинам предприниматели не возобновляют бизнес. 

Предприниматели рассказали, почему не возобновляют бизнес после снятия ограничений

По данным ИТ-компании, к 1 июля в Москве после трехмесячного простоя так и не открылись около 16% салонов красоты и 31% спа-салонов по сравнению с показателями начала марта. В столице салонам красоты разрешили работать с 9 июня, а спа-салонам — с 23 июня. 

По данным опроса, более трети владельцев неработающих салонов (36%) не планируют возобновлять бизнес или уже продали его. Еще 34% руководителей салонов рассчитывают открыться в июле, 7% — в августе или сентябре, а 23% еще не определили дату открытия.

Предприниматели называют пандемию и режим ограничений «сильным ударом по бизнесу», говорят, что «нет смысла вести такой бизнес сейчас». 

По каким причинам предприниматели не возобновляют бизнес:

  • Финансовые трудности — 43% владельцев салонов.
«Ушли в минус», «не было подушки безопасности на случай простоя», «субсидии не хватило на оплату аренды», ― объясняют предприниматели.  
  • Разногласия с арендодателем — 38%.
Респонденты сообщили, что собственники занимаемых ими помещений не пошли на уступки и не предоставили скидки по арендным платежам. Некоторым салонам арендные ставки даже повысили. В результате предпринимателям пришлось переехать или закрыть бизнес.
  • Сокращение спроса на услуги из-за пандемии — 38%.

«Притока новых клиентов нет», «будем выходить только под клиентов пару раз в неделю», «нет смысла работать в бизнес-центре, когда все на удаленке», ― сообщили опрошенные предприниматели. 

  • Новые требования Роспотребнадзора — 29%.

Предпринимателям понадобилось дополнительное время на подготовку и поиск ресурсов для покупки дезинфицирующих средств, одноразовой спецодежды. Некоторые посчитали новые правила работы слишком жесткими и неприемлемыми для продолжения бизнеса. 

  • Сложности с персоналом — 16%.

Предприниматели пожаловалась на то, что их сотрудники разъехались по родным городам на время самоизоляции, относятся к группе риска и поэтому не могут продолжить работу. Некоторым салонам пришлось сократить персонал из-за финансовых трудностей или уволить мастеров, так как они самостоятельно работали на дому во время «карантина» и «уводили клиентов». 

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма