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«Билайн» запустил облачную платформу видеоконференций для бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Подразделение «Вымпелкома» «Билайн Бизнес» запустил облачную платформу для видеоконференций Room. Сервис создан на базе решения linkchat российской компании «Смартконф». В Room смогут собраться до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах. Доступ предоставляется по ссылке. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Билайн» запустил облачную платформу видеоконференций для бизнеса

Сервис работает в любом браузере и смартфонах. Room не имеет ограничений по продолжительности конференций.

Платформа позволяет записывать встречи, демонстрировать собственный экран. На платформе также предустановлен виджет бронирования, а весь трафик шифруется для защиты данных.

Стартовый тариф — 350 рублей. Стомость может измениться от дополнительных опций и количества участников.

В середине июля 2022 года МТС купила разработчика сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar. Независимый источник оценил сделку в 2 млрд рублей. Приобретение даст МТС возможность создать российский аналог Zoom.

Webinar разрабатывает решения для бизнес-видеокоммуникаций. Среди них сервис для совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров Webinar, платформа для организации обучения We.Study.

Фото на обложке: Unsplash

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