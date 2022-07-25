«Билайн» запустил облачную платформу видеоконференций для бизнеса

Подразделение «Вымпелкома» «Билайн Бизнес» запустил облачную платформу для видеоконференций Room. Сервис создан на базе решения linkchat российской компании «Смартконф». В Room смогут собраться до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах. Доступ предоставляется по ссылке. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Сервис работает в любом браузере и смартфонах. Room не имеет ограничений по продолжительности конференций.

Платформа позволяет записывать встречи, демонстрировать собственный экран. На платформе также предустановлен виджет бронирования, а весь трафик шифруется для защиты данных.

Стартовый тариф — 350 рублей. Стомость может измениться от дополнительных опций и количества участников.

В середине июля 2022 года МТС купила разработчика сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar. Независимый источник оценил сделку в 2 млрд рублей. Приобретение даст МТС возможность создать российский аналог Zoom.

Webinar разрабатывает решения для бизнес-видеокоммуникаций. Среди них сервис для совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров Webinar, платформа для организации обучения We.Study.

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