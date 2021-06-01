Россия опередила 8 стран Европы по показателю ранней предпринимательской активности — исследование

Индекс ранней предпринимательской активности в стране в 2020 году составил 8,5%, по этому показателю Россия опередила восемь стран Европы. Об этом сообщается в исследовании «Глобальный мониторинг предпринимательства — 2020/2021» (GEM, с 2018 года реализуется при финансовой поддержке «Сбера»).

Индекс характеризует долю взрослого трудоспособного населения, вовлеченного в создание бизнеса или являющегося владельцами бизнесов, существующих менее трех с половиной лет. Так, в 2020 году в Италии он составил 1,9%, Польше — 3,1%, Германии — 4,8%, Испании — 5,2%, Австрии — 6,2%, Швеции — 7,3%, Норвегии — 7,6%, Великобритании — 7,8%.

В исследовании также сообщается, что с сокращением уровня предпринимательской активности в 2020 году столкнулись 60% стран, в первую очередь с высоким уровнем дохода.

Другие выводы исследования:

Доля тех россиян, кто владеет бизнесом, существующим более трех с половиной лет, составила 4,7% взрослого трудоспособного населения. Это меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано самое высокое значение данного показателя за период проведения исследования (5,3%).

Число россиян, предпринимавших в 2020 году усилия по созданию бизнеса, в 1,8 раза превысило число тех, кто закрыл бизнес. Таким образом, несмотря на пандемию, расширение предпринимательского сектора продолжилось.

Среди предпринимателей, закрывших бизнес в 2020 году, 29% в качестве причины закрытия указали пандемию коронавируса. В последние годы сокращается число бизнесов, закрытых по причине недоступности финансирования. В 2020 году эту причину указали 6,2% российских респондентов (средний по миру показатель — 9,8%).

Открытие собственного дела рассматривается частью жителей страны как возможность большего заработка или реализации собственных идей. Другие принимают это решение вынужденно, не видя других возможностей для заработка.

Ранние предприниматели мотивированы в первую очередь необходимостью обеспечения дохода (72%, среднее значение — 59%). Такие мотивы, как продолжение семейной традиции (16%) и желание изменить мир к лучшему (24%), в России менее популярны, чем в других странах (30% и 43% соответственно).

Наблюдаются различия в мотивации мужчин и женщин: в России женщины на 10% чаще мужчин указывают в качестве мотива необходимость обеспечения дохода.

В 2020 году в опросе «Глобального мониторинга предпринимательства» приняли участие 2 тысячи представителей взрослого трудоспособного населения России.

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