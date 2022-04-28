Названы отрасли бизнеса, которые активнее всего используют Систему быстрых платежей

Активнее всего Системой быстрых платежей (СБП) пользуются предприятия сферы розничной торговли, общепит и салоны красоты. Такую статистику RB.RU предоставили аналитики банка «Точка».
На розничную торговлю приходится 25% от общего числа пользователей этой услуги в банке, 8% — на общепит и развлекательные заведения, 6% — на салоны красоты и фитнес-центры, около 6% — на интернет-торговлю, 5% — на образование и медицину, 4,5% — на оптовую торговлю.
В «Точке» объясняют популярность СБП отсутствием необходимости покупать дорогое оборудование для приема платежей, мгновенным зачислением средств, низкой комиссией за входящие платежи, возможностью оплатить услугу со сматфона.
Эксперты «Точки» считают, что ряду отраслей выгодно полностью перейти на работу по СБП: это коворкинги, студии танцев, услуги мастеров в сфере красоты, различные онлайн-школы и курсы.
Фото на обложке: Unsplash
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