Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес в России стал реже предоставлять социальные льготы

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские компании сократили объём социальных гарантий и льгот для сотрудников, показало исследование социологов НИУ ВШЭ и РАН. Лучше всего ими обеспечены сотрудники с наиболее высокой зарплатой. Так, руководителям и ценным специалистам доступны бесплатная медицинская помощь, путёвки и другие преференции.

Бизнес в России стал реже предоставлять социальные льготы

После мирового экономического кризиса в 2008-2009 годов и всех последующих компании пприступили к оптимизации производства и сокращению издержек, в том числе за счёт соцпакетов, отмечают авторы исследования.

В целом за 2000-2018 годы сокращение составило:

  • в 5,6 раза (с 14 до 2,5%) ссуды и кредиты для строительства или ремонта жилья;
  • в 4,3 раза (с 13,5 до 3,1%) бесплатное или частично оплачиваемое содержание детей в дошкольных учреждениях;
  • в 2,8 раза (с 44,2 до 15,8%) отдых в санаториях, на турбазах или в детских лагерях;
  • более чем в два раза (с 37,7 до 16,6%) бесплатное лечение в ведомственных медучреждениях или частично бесплатное в остальных;
  • почти в два раза  (с 14,4 до 8,1%) компенсация расходов на транспорт;
  • в 1,7 раза (с 14,4 до 8,1%) бесплатное или льготное питание.

«Нередко работодатели отказываются от принятых ранее обязательств по такими льготам, понимая, что негативных последствий это иметь не будет», — отмечают эксперты. По их данным, единственным исключением стала готовность к расходам по повышению профессионального уровня персонала. 

Сокращение было зафиксировано и в обязательных льготах. Так, если в 2000 году они были доступны примерно 89-91% занятых, то в 2018 году уже 73-88%. Исследование показало, что каждому седьмому сотруднику в России не оплачивались отпуска или больничные листы, а каждому четвёртому — отпуска по беременности, родам и уходу за ребёнком до трёх лет.

Исследователи отметили разницу в подходе предоставления льгот в зависимости от форм собственности. В госкомпаниях такая поддержка существеннее. В частных компаниях нередко вместо соцпакетов предпочитают предлагать более высокие зарплаты. 

При этом в компаниях с иностранным участием соцпакет предоставляют чаще, чем в сугубо российских негосударственных. Обучение за счёт работодателя наиболее распространено в госкомпаниях и иностранных фирмах. На первых в 2018 году им было охвачено 34,2% работников, на вторых — 30,4%. В частных российские компаниях этот показатель составил 15,7%.

Согласно исследованию, обеспеченность льготами растёт по мере продвижения по карьерной лестнице. В результате чаще их получают руководители и ценные специалисты. Реже такие льготы предоставляют неквалифицированным рабочим с самой низкой зарплатой, то есть тем, кто в помощи нуждается в первую очередь. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: UfaBizPhoto / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  2. 2 «Мы не принимаем “нет” за ответ». Как Бизнес-клуб ВШЭ устраивает встречи студентов с миллиардерами
  3. 3 Кто не стал «Стартапом года»
  4. 4 Число кибератак на компании выросло на 50% в 2021 году — исследование
  5. 5 Только четверть россиян знают, что такое метавселенная
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ