Бизнес в России стал реже предоставлять социальные льготы

В целом за 2000-2018 годы сокращение составило:

в 5,6 раза (с 14 до 2,5%) ссуды и кредиты для строительства или ремонта жилья;

в 4,3 раза (с 13,5 до 3,1%) бесплатное или частично оплачиваемое содержание детей в дошкольных учреждениях;

в 2,8 раза (с 44,2 до 15,8%) отдых в санаториях, на турбазах или в детских лагерях;

более чем в два раза (с 37,7 до 16,6%) бесплатное лечение в ведомственных медучреждениях или частично бесплатное в остальных;

почти в два раза (с 14,4 до 8,1%) компенсация расходов на транспорт;

в 1,7 раза (с 14,4 до 8,1%) бесплатное или льготное питание.

«Нередко работодатели отказываются от принятых ранее обязательств по такими льготам, понимая, что негативных последствий это иметь не будет», — отмечают эксперты. По их данным, единственным исключением стала готовность к расходам по повышению профессионального уровня персонала.

Сокращение было зафиксировано и в обязательных льготах. Так, если в 2000 году они были доступны примерно 89-91% занятых, то в 2018 году уже 73-88%. Исследование показало, что каждому седьмому сотруднику в России не оплачивались отпуска или больничные листы, а каждому четвёртому — отпуска по беременности, родам и уходу за ребёнком до трёх лет.

Исследователи отметили разницу в подходе предоставления льгот в зависимости от форм собственности. В госкомпаниях такая поддержка существеннее. В частных компаниях нередко вместо соцпакетов предпочитают предлагать более высокие зарплаты.

При этом в компаниях с иностранным участием соцпакет предоставляют чаще, чем в сугубо российских негосударственных. Обучение за счёт работодателя наиболее распространено в госкомпаниях и иностранных фирмах. На первых в 2018 году им было охвачено 34,2% работников, на вторых — 30,4%. В частных российские компаниях этот показатель составил 15,7%.

Согласно исследованию, обеспеченность льготами растёт по мере продвижения по карьерной лестнице. В результате чаще их получают руководители и ценные специалисты. Реже такие льготы предоставляют неквалифицированным рабочим с самой низкой зарплатой, то есть тем, кто в помощи нуждается в первую очередь.

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