Малый бизнес в ближайшие полгода сократит расходы на рекламу и аренду — исследование

Почти половина (42%) опрошенных владельцев и руководителей российских компаний малого и среднего бизнеса не собираются в ближайшие полгода сокращать расходы. Об этом говорится в исследовании Visa, проведенном в августе среди владельцев 500 организаций из более чем 45 российских регионов.

Те из предпринимателей, кто планирует экономить в течение следующих шести месяцев (таких оказалось большинство — 58%), в первую очередь сократят расходы на рекламу и продвижение (68%), а также аренду (52%).

В исследовании отмечается, что только 24% респондентов собираются сэкономить за счет снижения трат на персонал.

При этом чуть больше половины участников опроса (56%) ответили, что во втором полугодии будут расширять бизнес и вкладывать деньги в его развитие.

38% владельцев и руководителей бизнеса также сообщили, что планируют сохранить для своих сотрудников режим удаленной работы в ближайшем будущем.

И хотя каждый пятый предприниматель (20%) отметил негативное влияние работы из дома на продуктивность своих сотрудников за время карантина, лишь 18% опрошенных одназначно высказились против того, чтобы полностью отказаться от удаленной работы в будущем.

Среди востребованных практических навыков, которыми хотят овладеть предприниматели, чтобы успешнее развивать бизнес в будущем, оказались: повышение личной продуктивности (39%), управление финансами (29%) и командой (25%), умение правильно вести переговоры (13%) и нетворкинг (11%).

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