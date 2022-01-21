Бизнес хочет обязать суд объяснять отказ от освобождения предпринимателей под залог

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов внесет в свой следующий доклад главе государства несколько предложений по уголовно-процессуальному кодексу РФ. В частности, будет поднят вопрос об обязанности суда обсуждать меру пресечения для предпринимателей в виде залога.

Титов объяснил, что залог — «это самое важное для экономических статей». Сейчас, по словам омбудсмена, если предприниматель получает меру пресечения в виде домашнего ареста или попадает в СИЗО, то предприятие чаще всего перестает функционировать.

«У нас есть способ решить этот вопрос, надо вносить изменения в 106 и 108 статьи уголовно-процессуального кодекса. Объяснить это так: чтобы суд обязан был рассматривать ходатайство со стороны защиты о залоге, и объяснять, почему это решение не было принято», — сказал Титов в пятницу в ходе пресс-завтрака, посвященного законодательным инициативам.

По словам омбудсмена, «сегодня, если следователь не хочет выдвигать эту меру пресечения, залог, наравне с другими, это так и происходит». Таким образом, в суде вопрос залога зачастую даже не обсуждается.

«Если сторона защиты настаивает на залоге, это должно быть обсуждение, и сторона обвинения должна объяснять, почему этого не происходит, почему нельзя использовать [залог]», — заключил Титов.

Также бизнес-омбудсмен считает, что судьи, которые решают вопрос по мере пресечения, не должны затем рассматривать дело по существу. Кроме того, необходимо, чтобы вопросы мошенничества (на наличие умысла) рассматривал суд присяжных.

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Фото на обложке: Партия роста