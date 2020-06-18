Бизнес назвал наиболее неэффективные меры поддержки

Бизнес признал наиболее неэффективными правительственными мерами поддержки бизнеса отсрочку по кредитам и автоматическое продление лицензии. Об этом говорится в исследовании сервиса «БухСофт».

Какими мерами поддержки бизнес не пользуется:

Около трети российских компаний отказались от правительственных мер поддержки по кредитованию. В частности, бизнес решил не претендовать на отсрочку по кредитам на 6 месяцев и не пользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат сотрудникам;

Также неэффективной мерой было признано автоматическое продление лицензий (от этого отказались 16,6% организаций) и отсрочка арендных платежей (отказались 13,9%).

Какие меры бизнес признал эффективными:

Более 80% компаний признали наиболее эффективной мерой поддержки от государства безвозмездные субсидии на выплаты зарплат сотрудникам. Сейчас бизнес может получить по 12 130 рублей на работника за апрель и май, если выполнит определенные условия;

46% компаний считают востребованными льготы по снижению страховых взносов — с 1 апреля правительство снизило их с 30% до 15%;

43% опрошенных предпринимателей и руководителей позитивно оценили введение налоговых каникул;

22,6% положительно отнеслись к введению беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам.

Около 64% компаний не смогли получить помощь от государства. Основная причина — компания ведет деятельность в пострадавшей отрасли, но ее код ОКВЭД отсутствует в перечне пострадавших компаний.

«Дело в том, что ранее многие компании относились к присвоению кода ОКВЭД формально — налоговые органы не следили пристально за кодами и не наказывали за несоответствие им. Так появились юрлица и ИП, у которых фактически основная деятельность является пострадавшей, но в ЕГРЮЛ код этой деятельности указан в качестве дополнительного», — объясняют в «БухСофт».

Помощь от правительства получили всего 25,4% компаний. При этом 10,6% опрошенных представителей бизнеса заявили о том, что им не требовались правительственные льготы — они не пострадали от карантинных мер в период пандемии коронавируса.

В исследовании приняли участие представители 3 тысяч российских компаний — предприниматели, управляющие директора, заместители гендиректоров, руководители отделов.

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