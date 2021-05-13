Бизнес предложил увеличить продолжительность рабочего дня для подростков и разрешить труд в ночное время

Бизнес-сообщество Москвы предложило увеличить разрешенную продолжительность рабочего времени для подростков и позволить трудиться в выходные дни и ночное время. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в ходе пресс-конференции, посвященной защите бизнеса при найме несовершеннолетних.
«Детский труд сегодня жестко регламентирован законодательством в части защиты прав несовершеннолетних. Предприниматели, которые нанимают юных сотрудников либо берут в партнеры юных бизнесменов, серьезно рискуют: за небольшие нарушения они могут понести ответственность вплоть до уголовной. В такой ситуации сами несовершеннолетние теряют возможность раннего старта успешной и яркой бизнес-карьеры», — сообщила Минеева.
Предложения бизнеса по трудовому законодательству в части труда несовершеннолетних:
- Увеличить продолжительность максимального времени ежедневной работы для несовершеннолетних.
Сейчас, согласно статье 94 Трудового Кодекса РФ, продолжительность ежедневной работы для лиц от 14 до 18 лет не может превышать от 4 до 7 часов.
Уполномоченный также напомнила, что обьем нагрузки в школе не должен превышать 36 академических часов в неделю. По ее мнению, несовершеннолетний в силах работать не в меньшем объеме.
- По согласованию с несовершеннолетним работником и его представителем предлагается разрешить работать в выходные дни и в ночное время (при условии физической и физиологической готовности ребенка). Такой график востребован, например, у киберспортсменов, пояснила Минеева.
Сейчас по статье 268 ТК РФ запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе и работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.
- Согласно статье 267 ТК РФ работодатель обязан предоставлять оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет в 31 календарный день в любое удобное для них время. Также часть 3 статьи 122 ТК РФ обязывает работодателя предоставить такому сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
В эти статьи предлагается внести формулировку «по согласованию с несовершеннолетним работником», чтобы «не отбивать у бизнеса желание брать на работу несовершеннолетнего».
- Также бизнес предлагает снизить порог полной дееспособности для молодых предпринимателей до достижения 18 летнего возраста (в настоящее время 21 статья Гражданского Кодекса определяет полную дееспособность гражданина с 18 лет).
Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сообщила, что реализация этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса. По ее словам, 65-80% всех компаний в Европе — это семейные предприятия. Они создают до 50% рабочих мест для наемных работников.
«В России точной статистики нет, но близится к завершению обсуждение законопроекта, который должен внести изменения в законодательство о МСП и ввести официальное понятие "семейный бизнес". Также в реестре субъектов МСП появится запись, которая будет выделять семейный бизнес в отдельную категорию», — сказала она.
Фото: Unsplash
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