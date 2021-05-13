Бизнес предложил увеличить продолжительность рабочего дня для подростков и разрешить труд в ночное время

Бизнес-сообщество Москвы предложило увеличить разрешенную продолжительность рабочего времени для подростков и позволить трудиться в выходные дни и ночное время. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в ходе пресс-конференции, посвященной защите бизнеса при найме несовершеннолетних.

«Детский труд сегодня жестко регламентирован законодательством в части защиты прав несовершеннолетних. Предприниматели, которые нанимают юных сотрудников либо берут в партнеры юных бизнесменов, серьезно рискуют: за небольшие нарушения они могут понести ответственность вплоть до уголовной. В такой ситуации сами несовершеннолетние теряют возможность раннего старта успешной и яркой бизнес-карьеры», — сообщила Минеева.

Предложения бизнеса по трудовому законодательству в части труда несовершеннолетних:

Увеличить продолжительность максимального времени ежедневной работы для несовершеннолетних.

Сейчас, согласно статье 94 Трудового Кодекса РФ, продолжительность ежедневной работы для лиц от 14 до 18 лет не может превышать от 4 до 7 часов.

Уполномоченный также напомнила, что обьем нагрузки в школе не должен превышать 36 академических часов в неделю. По ее мнению, несовершеннолетний в силах работать не в меньшем объеме.

По согласованию с несовершеннолетним работником и его представителем предлагается разрешить работать в выходные дни и в ночное время (при условии физической и физиологической готовности ребенка). Такой график востребован, например, у киберспортсменов, пояснила Минеева.

Сейчас по статье 268 ТК РФ запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе и работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.

Согласно статье 267 ТК РФ работодатель обязан предоставлять оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет в 31 календарный день в любое удобное для них время. Также часть 3 статьи 122 ТК РФ обязывает работодателя предоставить такому сотруднику ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы.

В эти статьи предлагается внести формулировку «по согласованию с несовершеннолетним работником», чтобы «не отбивать у бизнеса желание брать на работу несовершеннолетнего».

Также бизнес предлагает снизить порог полной дееспособности для молодых предпринимателей до достижения 18 летнего возраста (в настоящее время 21 статья Гражданского Кодекса определяет полную дееспособность гражданина с 18 лет).

Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сообщила, что реализация этих инициатив ускорит развитие и усилит эффективность семейного бизнеса. По ее словам, 65-80% всех компаний в Европе — это семейные предприятия. Они создают до 50% рабочих мест для наемных работников.

«В России точной статистики нет, но близится к завершению обсуждение законопроекта, который должен внести изменения в законодательство о МСП и ввести официальное понятие "семейный бизнес". Также в реестре субъектов МСП появится запись, которая будет выделять семейный бизнес в отдельную категорию», — сказала она.

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