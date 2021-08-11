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Малый бизнес тратит для выхода на внешние рынки не более трех лет – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чтобы выйти на внешние рынки, малому и микро бизнесу требуется не более трех лет, гласят результаты исследования «Райффайзенбанка». К таким выводам специалисты банка пришли после анализа работы более 5 тысяч малых предприятий и ИП.

Малый бизнес тратит для выхода на внешние рынки не более трех лет – исследование

Чаще всего на внешние рынки выходят компании, занимающиеся оптовой торговлей, перевозками, разработкой программного обеспечения, рекламой и консалтингом, подчеркнули в «Райффайзенбанке».

«Обычно на международный рынок выходят молодые компании, но есть и исключения – один из наших клиентов начал внешнеэкономическую деятельность спустя 17 лет работы», – отметил менеджер продукта «Валютный контроль» «Райффайзенбанка» для малого и микро бизнеса Николай Ярина.

К выводу о том, что предприятиям малого и микро бизнесов требуется не более трех лет для выхода на внешний рынок, специалисты банка пришли после анализа работы более 5 тысяч предприятий малого бизнеса и ИП. 80% компаний начали работать с клиентами из других стран в течение трех лет, отметили в «Райффайзенбанке».

«Сейчас проводить сделки с иностранными контрагентами можно быстро и онлайн, малому бизнесу и ИП для этого не нужно идти в банк», – добавил Николай Ярина.

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Фото: Мой бизнес

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