«Райффайзенбанк» отчитался об убытке в €240 млн из-за суда в России
Российский «Райффайзенбанк» получил убыток в размере €240 млн по итогам четвертого квартала 2024 года, следует из отчетности материнской структуры банка — австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). Потери связаны с судебным разбирательством в России.
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Суммарно за прошлый год российское подразделение RBI заработало €873 млн, что на 34,9% ниже показателя за аналогичный период 2023 года, говорится в финансовой отчетности.
Как пишет Reuters, убытки связаны с созданием RBI дополнительных резервов на €840 для покрытия возможных потерь по судебному иску. 20 января Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и обязал «Райффайзенбанк» выплатить более €2 млрд.
МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» (бывшая структура «Базового элемента» Олега Дерипаски) 19 августа 2024 года подала иск против десяти компаний, включая «Райффайзенбанк». В качестве третьей стороны в деле участвует Банк России. Компания обвинила ответчиков в захвате контроля над австрийским строительным концерном Strabag, отстранении представителей своей головной компании от участия в собрании акционеров и невыплате дивидендов. Ущерб от действий истец оценил в €2 млрд.
В декабре 2023 года Raiffeisen Bank International решил выкупить у «Распериа» ее долю в строительном концерне Strabag — 27,78% акций. Сделка оценивалась в €1,51 млрд. Весной 2024 года компания отказалась от этой идеи, после этого «Распериа» попала в санкционный список США.
Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock / FOTODOM
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