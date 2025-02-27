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Оператор делового туризма «Аэроклуб» запустил сервис бронирования для бизнес-туристов

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

ГК «Аэроклуб», один из крупнейших операторов делового туризма, запустил сервис бронирования квартир и апартаментов для бизнес-туристов, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе компании. Там отметили, что запуск сервиса связан с ростом спроса бизнес-путешественников на альтернативные средства размещения.

Оператор делового туризма «Аэроклуб» запустил сервис бронирования для бизнес-туристов
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«Сервис доступен уже сейчас для корпоративных клиентов компании “Аэроклуб” в рамках платформы Time, на которой ранее были представлены отели и небольшое количество объектов размещения без категории, к которым в том числе относились квартиры и апартаменты», — рассказали RB.RU в пресс-службе.

В «Аэроклубе» добавили, что на этапе запуска сервиса бронирования количество доступных квартир увеличилось вдвое и продолжит расти дальше. Сейчас можно забронировать более 16 тыс. квартир и апартаментов в 380 населенных пунктах. Пока что сервис работает только в России.

Объем вложений. Инвестиции в сервис не раскрываются. По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, «Аэроклуб» мог вложить в запуск проекта до 100 млн рублей.

В сервисе «Островок Командировки» отмечают, что в феврале 2025 года объем бронирований апартаментов увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной такого выбора может быть стремление сэкономить, так как такие бронирования обходятся в среднем на треть дешевле, чем гостиничные номера, указали в «Островке».

  • В начале февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщил, что в России за год количество юрлиц и предпринимателей в гостиничном бизнесе увеличилось на 5,02%. По словам эксперта «Контура» Антона Яковлева, это связано с развитием внутреннего туризма.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock / FOTODOM

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