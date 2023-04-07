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Почти половина россиян предпочтет вложиться в бизнес вместо покупки квартиры в новостройке — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Коммуникационное агентство Kestler&Wolf опросило более 1 тыс. россиян старше 18 лет и составило рейтинг стоп-факторов при покупке недвижимости в текущих реалиях. На первом месте — альтернатива вложиться в бизнес.

Почти половина россиян предпочтет вложиться в бизнес вместо покупки квартиры в новостройке — опрос

Шесть стоп-факторов при покупке недвижимости:

  1. возможная альтернатива по вложению средств в бизнес, так как сейчас — идеальный момент — 41% голосов;
  2. невозможность выплачивать ипотеку в будущем — 19%;
  3. потенциальные проблемы УК с поддержанием реализованной застройщиком инфраструктуры — 16%;
  4. рост коммунальных платежей — 11%;
  5. снижение стоимости приобретенного жилья — 10%;
  6. нежелание иметь собственное жилье, так как это обременение — 3%.

Опрос также показал, что почти каждый пятый (19%) не утратил доверия к застройщикам, полагая, что строительная отрасль способна адекватно ответить вызовам.

У 16% доверие снизилось критически, покупку квартиры в новостройке они представляют крайне рискованной затеей.

Еще 14% также отметили снижение доверия, однако они хорошо оценивают перспективы лидеров рынка.

12% изменили свое отношение в лучшую сторону, так как убеждены, что государство будет поддерживать застройщиков.

Более трети респондентов (39%) отметили, что уровень доверия к девелоперам не изменился, так как и в более спокойные времена он был на низком уровне.

Фото на обложке: Unsplash

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