Треть россиян готова покупать алкоголь онлайн при соблюдении некоторых требований — опрос

Около трети россиян (34%) готова заказывать алкогольную продукцию онлайн при наличии специальной пломбы на таких товарах, показал опрос сервиса «Работа.ру».

При этом 27% респондентов сообщили, что согласились бы заказывать такой товар только у проверенных производителей. 25% отметили, что покупать алкоголь можно было бы только на аккредитованных маркетплейсах.

Для 19% опрошенных обязательное требование — подробные сведения о компании и содержании карточек на интернет-площадке. Каждый пятый потребитель хочет иметь возможность изучить состав продукции перед заказом.

Еще 7% считают, что гарантии качества напитков могли бы обеспечить дополнительные соглашения между меркетплейсом и заказчиком.

При этом больше трети (34%) указали, что не стали бы покупать алкоголь ни онлайн, ни в оффлайн-магазинах.

В целом исследование компании продемонстрировало, что услугами доставки хотя бы один раз в месяц пользуются 27% жителей страны. Лишь 1% делает такие заказы каждый день, но уже 6% — до шести раз в неделю.

Еще 16% обращаются к сервисам доставки пару раз в год, 14% — несколько раз и 12% заказывают товары в интернете раз в несколько лет.

Среди активных пользователей доставки, половина чаще всего заказывает продукты питания. Каждый третий (33%) — одежду, обувь и детали гардероба. 28% — косметические и уходовые средства, столько же — бытовую химию.

Также около четверти респондентов (24%) заказывают онлайн аксессуары для дома, еще четверть (24%) предпочитает выбирать в онлайне бытовую технику. Продукцию для домашних питомцев через сервисы доставки приобретает 21% опрошенных.

Что касается малого и среднего бизнеса, 70% заказов онлайн среди предпринимателей приходится на непродовольственные товары, отмечает директор инновационной лаборатории «Эвотора» Кирилл Хаустов. Еще 27% заказывают доставку продуктов и воды.

«Работа.ру» опросила 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли предложила продавать алкоголь онлайн по QR-кодам.

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