Бизнес предложил продавать алкоголь онлайн по QR-кодам

Покупателю придется пройти подтверждение с помощью портала госуслуг, затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара, пишут «Известия».

В АКИТ добавили, что сейчас в России действует запрет на дистанционную торговлю алкогольными напитками. По данным Минфина, объем продаж алкоголя в интернете составляет 2–3 млрд рублей в год.

Эксперты считают, что он в десять раз больше, рынок при этом постоянно продолжает расти вслед за потребительским спросом. К примеру, в 2020–2022 годах оборот спиртного в сети увеличился на 40%.

Развитие онлайн-продажи алкоголя станет важной мерой поддержки отечественных производителей, уточнили в Ozon. В «Сбермаркете» добавили, что у бизнеса есть все необходимые возможности и IT-технологии, чтобы обеспечить прозрачность онлайн-продажи алкоголя.

В декабре 2022 года эксперимент по онлайн-продаже вина запланировали расширить на маркетплейсы. Его должны запустить в ноябре 2023 года. К эксперименту могут также привлечь и торговые дома производителей российских вин. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.

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