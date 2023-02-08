Бизнес предложил продавать алкоголь онлайн по QR-кодам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь онлайн по QR-кодам. Контролировать возраст покупателей планируется с помощью двухфакторной идентификацией.
Покупателю придется пройти подтверждение с помощью портала госуслуг, затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара, пишут «Известия».
В АКИТ добавили, что сейчас в России действует запрет на дистанционную торговлю алкогольными напитками. По данным Минфина, объем продаж алкоголя в интернете составляет 2–3 млрд рублей в год.
Эксперты считают, что он в десять раз больше, рынок при этом постоянно продолжает расти вслед за потребительским спросом. К примеру, в 2020–2022 годах оборот спиртного в сети увеличился на 40%.
Развитие онлайн-продажи алкоголя станет важной мерой поддержки отечественных производителей, уточнили в Ozon. В «Сбермаркете» добавили, что у бизнеса есть все необходимые возможности и IT-технологии, чтобы обеспечить прозрачность онлайн-продажи алкоголя.
В декабре 2022 года эксперимент по онлайн-продаже вина запланировали расширить на маркетплейсы. Его должны запустить в ноябре 2023 года. К эксперименту могут также привлечь и торговые дома производителей российских вин. Он продлится до 31 июля 2026 года. Покупателям нужно будет подтвердить свой возраст: или показать паспорт курьеру, или использовать Единую систему идентификации и аутентификации.
Фото на обложке: Unsplash
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