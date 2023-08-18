Онлайн-ритейлеры попросили поправить законопроект об оборотных штрафах за утечку данных

Онлайн-ритейлеры попросили отложить принятие законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных пользователей и скорректировать его. В частности предлагается не штрафовать компании за первую в их практике утечку, а также снять с операторов персональных данных обязанность сообщать пользователям о том, что их данные попали к взломщикам.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят маркетплейсы и различные онлайн-магазины, направили в Минфин просьбу отложить принятие законопроекта об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных. Об этом пишут «Ведомости».

Компании просят скорректировать законопроект. В частности предлагается отменить штрафы для компаний за первую утечку данных и для тех случаев, когда для идентификации пользователей помимо слитых в сеть данных потребуется дополнительная информация.

Также в АКИТ считают, что с операторов персональных данных нужно снять обязанность сообщать пользователям о том, что их данные попали к злоумышленникам, и уведомлять об этом только Роскомнадзор.

Законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных предполагает наложение на компании штрафов в размере до 500 млн рублей за факт утечки данных пользователей.

Если к злоумышленникам попали данные до 10 тыс. человек, штраф составит до 5 млн рублей, 100 тыс. человек – 10 млн рублей, 100 тыс. человек – 15 млн рублей. В случае повторной утечки компаниям грозит оборотный штраф в размере до 3% от годовой выручки – максимальная сумма составит 500 млн рублей.

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