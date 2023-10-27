Бизнес раскритиковал законопроект о «российской полке»

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выступили против законопроекта о «российской полке», пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации. На потенциальные риски указали и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В АКОРТ указали, что обязательство создавать «российскую полку» может спровоцировать рост цен, а себестоимость отечественной продукции может оказаться выше зарубежных аналогов.

В ассоциации также предупреждают, что товары отечественного производства могут столкнуться с низким спросом из-за высокой стоимости и нестабильного качества.

В Минпромторге не согласились с возражениями представителей отрасли и заявили, что такие законопроекты необходимы для развития экономики и технологического суверенитета.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов полагает, что ввозимая по параллельному импорту продукция часто дороже местной. При этом, утверждает Евтухов, именно российские товары имеют высокие потребительские качества и необходимые сертификаты.

По мнению представителя Минпромторга, местная продукция уступает по объемам спроса импортной из-за узнаваемости международных брендов.

«А берут ее (российскую продукцию) хуже в текущем моменте только потому, что она пока еще не так рекламно раскручена, как ушедшие из России транснациональные бренды», — приводит издание слова Евтухова.

Ранее депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила обновленную версию законопроекта о «российской полке». Он обяжет маркетплейсы показывать в поисковой выдаче первые 50 товаров российского происхождения.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) настороженно относятся к инициативе. По словам президента организации Артема Соколова, подобный механизм может привести к противоположному эффекту.

«У ритейлеров появится обязанность ставить на полку определенную продукцию, а у ее производителей будет полностью отсутствовать ответственность за качество и цену перед потребителем», — сказал Соколов, добавив, что поддержка отечественных брендов должна осуществляться с учетом здоровой конкурентной среды.

Как показало исследование Online Market Intelligence (OMI), россияне сохраняют доверие к иностранным брендам даже после их официального ухода из страны. Топ-20 любимых брендов жителей страны по-прежнему состоит преимущественно из зарубежных наименований.

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