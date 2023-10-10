Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку» — показывать в поисковой выдаче первые 50 наименований местных товаров. Под определение отечественных попадут те, которые изготовлены на территории России, при этом владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в правительство, узнали «Известия».

По задумке автора новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. За исполнением данных правил будет следить Роспотребнадзор.

Правительство направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг, отметили изданию в кабмине.

Ранее «Яндекс.Маркет» впервые раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товаров в поисковой выдаче маркетплейса — самый большой вес для алгоритмов имеет точное описание товара.

По данным онлайн-площадки, более половины товаров, которые попадают в корзину, покупатели находят в результатах поискового запроса. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.

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