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Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку» — показывать в поисковой выдаче первые 50 наименований местных товаров. Под определение отечественных попадут те, которые изготовлены на территории России, при этом владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Маркетплейсы обяжут создать «российскую полку»

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в правительство, узнали «Известия».

По задумке автора новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. За исполнением данных правил будет следить Роспотребнадзор.

 Правительство направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг, отметили изданию в кабмине.

Ранее «Яндекс.Маркет» впервые раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товаров в поисковой выдаче маркетплейса — самый большой вес для алгоритмов имеет точное описание товара.

По данным онлайн-площадки, более половины товаров, которые попадают в корзину, покупатели находят в результатах поискового запроса. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.

Фото на обложке: Unsplash

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