«Яндекс.Маркет» раскрыл принципы ранжирования товаров в поисковой выдаче маркетплейса

«Яндекс.Маркет» впервые раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товаров в поисковой выдаче маркетплейса — самый большой вес для алгоритмов имеет точное описание товара. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.

От описания товара на 27,5% зависит место карточки в выдаче по запросу покупателя на «Маркете».

На втором месте персональные предпочтения пользователя на основе истории просмотров, добавления в корзину и покупок, их вес — 25,5%.

Цена входит в топ-3 факторов с весом 18%. Если стоимость товара при прочих равных будет такой же или ниже, чем на других крупных площадках, предложение продавца поднимут в поисковой выдаче маркетплейса. Значительный вес цены в ранжировании предложений позволяет продавцам получить больше просмотров и заказов без использования дополнительных инструментов продвижения.

Также на позицию товарного предложения влияют общая популярность товара на площадке (вес 17%), его рейтинг, рейтинг продавца и срок доставки (порядка 12%).

По данным «Яндекс.Маркета», более половины товаров, которые попадают в корзину, покупатели находят в результатах поискового запроса. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.

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