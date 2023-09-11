«Яндекс.Маркет» раскрыл принципы ранжирования товаров в поисковой выдаче маркетплейса

«Яндекс.Маркет» впервые раскрыл факторы ранжирования, которые влияют на место товаров в поисковой выдаче маркетплейса — самый большой вес для алгоритмов имеет точное описание товара. Об этом говорится в сообщении онлайн-площадки.
- От описания товара на 27,5% зависит место карточки в выдаче по запросу покупателя на «Маркете».
- На втором месте персональные предпочтения пользователя на основе истории просмотров, добавления в корзину и покупок, их вес — 25,5%.
- Цена входит в топ-3 факторов с весом 18%. Если стоимость товара при прочих равных будет такой же или ниже, чем на других крупных площадках, предложение продавца поднимут в поисковой выдаче маркетплейса. Значительный вес цены в ранжировании предложений позволяет продавцам получить больше просмотров и заказов без использования дополнительных инструментов продвижения.
- Также на позицию товарного предложения влияют общая популярность товара на площадке (вес 17%), его рейтинг, рейтинг продавца и срок доставки (порядка 12%).
По данным «Яндекс.Маркета», более половины товаров, которые попадают в корзину, покупатели находят в результатах поискового запроса. Остальные — в рекомендательной ленте, персональных подборках или на главной странице сервиса.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
- 2 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023