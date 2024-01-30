Совфед ограничит открытые новых ПВЗ для маркетплейсов с долей рынка выше 25%

Законопроект, который ограничит запуск новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов, затронет те площадки, чья доля в онлайне выше 25%. Об этом изданию Forbes сообщил руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законодательная инициатива предусматривает введение для маркетплейсов лимита в 25% от объема всех онлайн-продаж за предыдущий финансовый год, пояснил Кутепов.

Эту идею глава комитета Совфеда по экономической политике изложил помощнику президента Максиму Орешкину, об этом ранее писали РИА Новости. В ФАС сообщили, что предложений по ограничению доли маркетплейсов служба не получала.

В Минпромторге, в свою очередь, поддерживают меры по усилению регулирования электронной торговли. Но прорабатывать изменения в законодательстве следует в рамках уже внесенного в Госдуму законопроекта о правилах онлайн-коммерции и с привлечением бизнеса, считает замглавы министерства Виктор Евтухов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, Lamoda, «Яндекс.Маркет», Wildberries и другие игроки, назвали инициативу избыточной и вредной. Как отметил президент АКИТ Артем Соколов, предложение экономически необоснованно, и будет иметь негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей».

Ранее в январе глава ФАС Максим Шаскольский назвал Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов. По его словам, вместе компании занимают 80% рынка. Однако поскольку действует мораторий на плановые проверки IT-компаний, в службе рассчитывают на добровольное устранение маркетплейсами нарушений.

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock