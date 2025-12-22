Бюджет на 2026 год — главная тема в разговорах маркетологов

В конце 2025 года маркетологи чаще думают не о подарках и рецептах, а о бюджетах и дедлайнах. По данным исследования Silver Mercury, главной темой разговоров 73% специалистов по маркетингу стало бюджетирование на 2026 год. Почти половину опрошенных волнует вопрос: «Успеем ли всё сдать до Нового года?»

С одной стороны — бюджет, с другой — оливье

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury опросила более чем 100 руководителей и специалистов отрасли. По итогам исследования выяснилось, что чаще всего в предновогодний период маркетологи обсуждают формирование бюджетов на следующий год. По данным исследования, почти три четверти опрошенных (73,3%) возвращаются к этой теме ежедневно.

«Типичный маркетолог в декабре — это человек, одной рукой планирующий бюджет на 2026 год, а другой — помешивающий оливье», — говорит PR-директор Silver Mercury Дарья Рыночнова.

Одни из самых волнующих тем — выгорание и перезагрузка

Вторая по популярности тема предновогодних разговоров — выгорание и перезагрузка. По данным исследования, 40% маркетологов обсуждают планы на отпуск, способы временно отключиться от работы и восстановить силы после насыщенного года.

На третьем месте — приоритизация задач и работа в сжатые сроки. Тема закрытия дедлайнов до конца года волнует 37,3% опрошенных.

Ещё 34,7% маркетологов сосредоточены на подведении итогов года и KPI. Они сравнивают плановые показатели с фактическими результатами и готовят отчёты для руководства.

Маркетологи уже планируют первый квартал 2026 года

Почти треть маркетологов (32%) уже обсуждают кампании первого квартала 2026 года. Речь идёт о планировании активностей на период, когда часть конкурентов будет на новогодних каникулах.

26,7% заняты обсуждением подарков партнёрам и клиентам, а 20% — корректировкой маркетинговой стратегии на будущий год.

Рецепты салатов — самая непопулярная тема

Рецепты салатов замыкают рейтинг предновогодних тем: их обсуждают лишь 10,7% маркетологов.

Меньше всего специалистов волнует вопрос, как потратить остатки бюджетов — в исследовании указывают, что эта тема практически не поднимается.

В Silver Mercury отмечают, что маркетологи к концу года устали и ждут праздников, но при этом продолжают закрывать задачи и планировать первый квартал будущего года. Именно это балансирования на грани выгорания и фокус на будущем в компании называют одной из ключевых особенностей профессии.