94% маркетологов используют в работе ИИ — и экономят на нейросетях в среднем три часа в неделю

94% сотрудников маркетинговых, аналитических и продуктовых команд уже используют искусственный интеллект в рабочих задачах, выяснили аналитики E-Promo Group. Чаще всего нейросети применяют для создания рекламных материалов. Благодаря использованию ИИ 40% специалистов экономят до 3 часов в неделю, а 13,9% — более 5 часов.

Почти половина маркетологов применяет ИИ для создания отчётов

Нейросети плотно встроены в ключевые рабочие процессы маркетинговых команд:

63% используют ИИ для создания рекламных материалов;

48,5% — для проведения исследований;

45,6% — для подготовки коммуникаций;

44,1% — для аналитики и отчётности;

33,8% — для автоматизации рутинных задач.

ChatGPT — самая популярная нейросеть у маркетологов

Лидером по использованию стал ChatGPT с долей 82%, на втором месте — DeepSeek с 63%, сообщила CEO E-Promo (часть E-Promo Group) Мария Перфилова.

Как показало исследование, нейросети пока не воспринимаются как полностью автономный инструмент. Только 9,7% специалистов оценивают точность их ответов на максимальный балл, тогда как 44,4% дают среднюю оценку — результаты требуют дополнительной проверки со стороны человека.

Более половины опрошенных оценивают вклад нейросетей в качество работы на уровне 4–5 баллов из 5.

Нехватка времени на обучение замедляет внедрение ИИ

Компании стремятся закрепить использование ИИ как рабочий инструмент и встроить его в повседневные процессы, а не использовать точечно. Для этого планируют создавать базы знаний с шаблонами промптов (65,3%) и лучшими практиками (68,1%), обучать сотрудников работе с нейросетями (65,3%) и интегрировать их в рабочие сервисы (56,9%).

Развитию системного использования ИИ мешают операционные ограничения: 25% специалистов отмечают нехватку времени на освоение инструментов.

Бизнес часто внедряет ИИ из желания «быть в тренде»

По данным исследования аналитического портала «ИТ-инфраструктура», более 90% российских компаний до сих пор не получают системной отдачи от ИИ. И главным барьером для достижения измеримого результата оказываются не технологии, а сложные внутренние процессы внутри самих компаний.

Алиса Анкушева, спикер СберУниверситета и консультант по технологиям «Мегафона», Grow Food и «Самоката», рассказала Russian Business, что компании часто используют нейросети как отдельный инструмент, не перестраивая процессы. В таких случаях внедрение — скорее формальность, которая не даёт системного эффекта.

О том, как бизнесу можно получить наибольший эффект от использования ИИ, — в обзоре Russian Business.