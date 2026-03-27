94% маркетологов используют в работе ИИ — и экономят на нейросетях в среднем три часа в неделю
Чаще всего ИИ используют при создании рекламы
94% сотрудников маркетинговых, аналитических и продуктовых команд уже используют искусственный интеллект в рабочих задачах, выяснили аналитики E-Promo Group. Чаще всего нейросети применяют для создания рекламных материалов. Благодаря использованию ИИ 40% специалистов экономят до 3 часов в неделю, а 13,9% — более 5 часов.
Почти половина маркетологов применяет ИИ для создания отчётов
Нейросети плотно встроены в ключевые рабочие процессы маркетинговых команд:
- 63% используют ИИ для создания рекламных материалов;
- 48,5% — для проведения исследований;
- 45,6% — для подготовки коммуникаций;
- 44,1% — для аналитики и отчётности;
- 33,8% — для автоматизации рутинных задач.
ChatGPT — самая популярная нейросеть у маркетологов
Лидером по использованию стал ChatGPT с долей 82%, на втором месте — DeepSeek с 63%, сообщила CEO E-Promo (часть E-Promo Group) Мария Перфилова.
Как показало исследование, нейросети пока не воспринимаются как полностью автономный инструмент. Только 9,7% специалистов оценивают точность их ответов на максимальный балл, тогда как 44,4% дают среднюю оценку — результаты требуют дополнительной проверки со стороны человека.
Более половины опрошенных оценивают вклад нейросетей в качество работы на уровне 4–5 баллов из 5.
Нехватка времени на обучение замедляет внедрение ИИ
Компании стремятся закрепить использование ИИ как рабочий инструмент и встроить его в повседневные процессы, а не использовать точечно. Для этого планируют создавать базы знаний с шаблонами промптов (65,3%) и лучшими практиками (68,1%), обучать сотрудников работе с нейросетями (65,3%) и интегрировать их в рабочие сервисы (56,9%).
Развитию системного использования ИИ мешают операционные ограничения: 25% специалистов отмечают нехватку времени на освоение инструментов.
Бизнес часто внедряет ИИ из желания «быть в тренде»
По данным исследования аналитического портала «ИТ-инфраструктура», более 90% российских компаний до сих пор не получают системной отдачи от ИИ. И главным барьером для достижения измеримого результата оказываются не технологии, а сложные внутренние процессы внутри самих компаний.
Алиса Анкушева, спикер СберУниверситета и консультант по технологиям «Мегафона», Grow Food и «Самоката», рассказала Russian Business, что компании часто используют нейросети как отдельный инструмент, не перестраивая процессы. В таких случаях внедрение — скорее формальность, которая не даёт системного эффекта.
О том, как бизнесу можно получить наибольший эффект от использования ИИ, — в обзоре Russian Business.
