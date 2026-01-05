Нейросети для бизнеса: чем могут быть полезны и какой топ промптов

По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 77% пользователей обращаются к ИИ минимум раз в неделю, большинство — сразу и для личных задач, и для работы. В 2025-м нейросети пишут продающие тексты, собирают презентации, расшифровывают созвоны — и всё это по нескольким предложениям в промпте. Мы собрали экспертов и разобрались, где нейросети реально помогают бизнесу, как не написать «кринжовый» промпт и по каким метрикам считать пользу.

ИИ в бизнесе — что за покемон и кому пригодится

Исследование по предпочтениям в использовании нейросетей от Института общественного мнения «Анкетолог» даёт срез поведения пользователей: чаще всего нейросети используют для личных задач 41% респондентов. Ещё 36% — для работы или учёбы, 23% — для обеих задач.

Среди популярных — рабочая и учебная функции ИИ: для коммуникаций и текстов его используют 20% опрошенных. Для создания визуала, например картинок и презентаций, — 19%. Для подготовки к экзаменам и тестам — 18%, для написания кода — всего 6%.

Опрошенные Russian Business эксперты в сфере нейросетей сходятся в одном: ИИ лучше всего работает там, где много рутины и повторяющихся задач.

«Наиболее подходящие сценарии использования ИИ — аналитика и глубокий поиск, структурирование информации и работа с контентом, в частности создание презентаций», — отмечает Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ в Cloud.ru.

По словам сооснователя и CEO университета по нейросетям Zerocoder Кирилла Пшинника, в их компании каждый сотрудник использует ИИ в повседневной работе. Это ускоряет задачи на 25–30% за счёт делегирования рутины и анализа результатов перед запуском новых проектов.

«Идеальная среда для ИИ — это повторяемые задачи с чёткой логикой и большим объёмом данных. Маркетинг, аналитика, клиентская поддержка, HR — сегодня эти бизнес-процессы выигрывают от внедрения нейросетей», — резюмирует Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI.

Екатерина Шихиева, AI-инженер в платформе для автоматизации найма Noumy.ai, считает, что ключ к успешному внедрению AI в бизнесе — понимание природы технологии и осознанный выбор задач для автоматизации. По её мнению, AI освобождает время людей для решения по-настоящему сложных и творческих задач.

Опрошенные Russian Business эксперты выделяют пять задач, которые можно доверять ИИ:

Аналитика и работа с данными — поиск, структурирование, разбор отчётов, транскрибация и анализ встреч.

— поиск, структурирование, разбор отчётов, транскрибация и анализ встреч. Маркетинг и контент — статьи, лендинги, письма, креативы, скрипты для рекламы.

— статьи, лендинги, письма, креативы, скрипты для рекламы. Клиентский сервис и продажи — AI-копилоты в чатах и созвонах, классификация обращений, подготовка ответов.

— AI-копилоты в чатах и созвонах, классификация обращений, подготовка ответов. HR и рекрутинг — разбор резюме, транскрипции собеседований, стандартные отчёты по кандидатам.

— разбор резюме, транскрипции собеседований, стандартные отчёты по кандидатам. Документы и юрпроверка — первичный анализ договоров, поиск рисков, наведение порядка в документах.

При этом опрошенные Russian Business эксперты очерчивают задачи, которые точно надо оставлять за людьми:

юридические и финансовые выводы

кризисные и репутационные коммуникации

ситуации, где важна эмпатия

стратегические решения, основанные только на выводах модели без реальных данных и живого поиска

задачи, где критична актуальность и точность данных

«Нейросеть может помогать думать и предлагать варианты, но финальный результат всегда проверяет человек», — резюмирует Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI.

Чек-лист хорошего промпта

Опрошенные Russian Business эксперты поделились рекомендациями, как писать хороший, работающий промпт.

1. Сначала роль, потом всё остальное

Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ в провайдере AI-решений для бизнеса Cloud.ru, говорит: первое, что вы даёте модели, — то, кто она сейчас.

Например: «Ты — юрист по трудовому праву РФ», «ты — маркетолог в e-com», «ты — бизнес-аналитик стартапов».

2. Чётко сформулируйте задачу и цель

Все эксперты утверждают: чем подробнее описана задача, тем лучше результат.

Например: «Напиши письмо клиенту с извинениями за срыв сроков, цель — сохранить контракт, формат — 2 абзаца, без эмоций, без оправданий».

3. Дайте контекст и вводные

Кирилл Пшинник, сооснователь и CEO университета Zerocoder, советует думать над промптом как над постановкой задач для сотрудников. Опишите, что у вас за продукт, для кого, в какой стране вы работаете, какой период, какие ограничения.

Например: «Мы — b2b-сервис для малого бизнеса в России. Наш продукт — онлайн-платформа для учёта расходов. Клиенты — ИП и небольшие компании до 50 сотрудников. Составь план контента на месяц для телеграм-канала, чтобы объяснить пользу сервиса и снять страх перед автоматизацией».

4. Задайте формат ответа сразу

Екатерина Шихиева, AI-инженер в платформе для автоматизации найма Noumy.ai, рекомендует выбрать для себя, в каком формате ИИ должен выдать вам ответ: таблица, текст, список и другое.

Например: «Ответ дай в формате таблицы из трёх колонок: Проблема клиента, Наше решение, Как объяснить в одном предложении».

5. Пропишите стиль и ограничения

Кирилл Пшинник из Zerocoder советует сразу задавать тон выдаваемого ответа от ИИ, ограничения в ответе и стоп-слова.

Например: «Ответ пришли в деловом тоне, спокойный, без пафоса и мотивационных лозунгов. Объём — до 1500 знаков. Не используй смайлы, шутки и выдуманные исследования».

6. Думайте про язык модели

Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ в провайдере AI-решений для бизнеса Cloud.ru, отмечает: промпт лучше писать на языке, на котором обучалась модель, и отдельно указывать язык ответа.

Например: «Промпт пишу на русском, но ответ дай на английском в деловом стиле».

7. Работайте итерациями и помогайте модели думать

Кирилл Пшинник из Zerocoder рассказывает, что просит модель разбить задачу на шаги. С ИИ нужно проговорить логику и только потом давать финальный ответ. Это сильно снижает количество ошибок в сложных сценариях.

Например: «Сначала разложи задачу на ключевые шаги: анализ, гипотезы, тесты, коммуникация. Покажи список. После этого напиши план действий по каждому шагу».

«Относитесь к промптам как к корпоративному активу. Лучшие запросы стоит сохранять, улучшать и передавать внутри команды — так же, как шаблоны писем или скрипты продаж», — дополняет Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей Chad AI.

Как промпты писать нельзя: анти-чек-лист

Опрошенные Russian Business эксперты отдельно выделили типичные ошибки, которые делают выдаваемый результат хуже.

1. Одна фраза вместо объёмного поста

Простые промпты из одного предложения, в формате «расскажи про нейросети» или «сделай стратегию маркетинга» — классический пример, который эксперты называют главной ошибкой новичков. Модели не понимают, что именно вы хотите услышать, и выдают кашу.

2. Промпты без роли

Запрос наподобие «напиши текст» без роли «ты редактор крупного медиа» лишает модель опоры. Дмитрий Юдин из Cloud.ru говорит, что задавать роль нужно в самом начале диалога.

3. Пытаться решать всё одним промптом

Запрос «сделай стратегию, презентацию, регламент и внедри» — провальный. Эксперты настаивают на итеративном подходе: сначала запросите структуру, потом детали, потом чистовой вариант.

4. Игнорировать фактчекинг

Кирилл Пшинник из Zerocoder напоминает про частые галлюцинации ИИ. Это когда модель выдаёт придуманную статистику, опирается на несуществующие исследования. Без фактчекинга это может обернуться репутационным риском.

5. Отправлять конфиденциальные данные в публичные LLM

Екатерина Шихиева, AI-инженер в платформе для автоматизации найма Noumy.ai, называет это самой опасной ошибкой. В промпты не стоит включать персональные данные клиентов и сотрудников, коммерческую тайну, внутренний код и любые неанонимизированные рабочие документы. Ситуации с утечками данных загруженных в ИИ появляются всё чаще.

Готовые промпты для фаундеров и топ-менеджеров

Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации по составлению промптов для топ-менеджеров, фаундеров и всех, кто управляет командами.

Диагностика бизнеса как у бизнес-консультанта. Используйте, когда нужно быстро разложить проблему по полочкам.

Промпт: Действуй как бизнес-консультант, который консультирует предпринимателя. Проанализируй ситуацию: [кратко опиши проблему]. Дай: 3 ключевые причины происходящего, 3 риска, если ничего не делать, 3 возможных решения с плюсами и минусами. Пиши коротко и по делу.

Анализ бизнес-модели и сценарии роста

Промпт: Ты — бизнес-аналитик с опытом работы со стартапами.

Контекст — мы запускаем [ваш продукт] и готовимся к масштабированию.

Входные данные — [опиши модель монетизации, целевую аудиторию, расходы].

Задача — выявить слабые места бизнес-модели и предложить 3 альтернативных сценария роста.

Формат результата — структурированный список с пояснениями и кратким выводом по каждому сценарию.

Ограничения — никакой общей теории, только практичные идеи.

Критерии качества — решения должны быть логичными, реализуемыми и понятными для команды без финансового бэкграунда.





Оценка бизнес-идеи. Подходит для первичной проверки любой бизнес-идеи.

Промпт: Оцени бизнес-идею: [идея]. Разбери по пунктам:

— Какую проблему решает.

— Для кого.

— За что клиенты будут платить.

— Каковы основные риски.

— Что проверить в первую очередь.

Ответ дай списком.

Превратить хаос в нормальное ТЗ. Когда есть куча заметок, но нет понятного задания для команды.

Промпт: Вот мои мысли по задаче: [вставь заметки/наброски]. Структурируй это в чёткое ТЗ для [должность сотрудника]:

— Цель.

— Список действий по пунктам.

— Дедлайн.

— На что обратить внимание.

Пиши максимально конкретно.

Быстрая выжимка из переписки или созвона.

Промпт: Вот переписка из чата или транскрибация встречи.

Выдели:

— Главные договорённости.

— Ответственных.

— Дедлайны.

Сделай краткое резюме на 5–10 предложений.

Готовые промпты для редакторов и маркетологов

Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации по составлению промптов для редакторов, маркетологов и всех, кто пишет тексты и занимается маркетингом.

Подготовка каркаса статьи для делового медиа

Промпт: Ты — опытный редактор и автор деловых изданий уровня Forbes, РБК или «Ведомостей». Твоя задача — создать подробную канву статьи, а не полный текст.

Контекст статьи:

Тема статьи: [краткая формулировка темы]

Цель статьи: [информировать / убедить / показать тренд / разобрать кейс / спровоцировать дискуссию]

Целевая аудитория: [предприниматели / инвесторы / топ-менеджеры / специалисты / широкая аудитория]

Уровень аудитории: [начальный / продвинутый / экспертный]

Формат издания: [деловое медиа / отраслевой журнал / онлайн-СМИ]

Объём итоговой статьи: [примерное количество знаков]

География и контекст: [Россия / СНГ / глобальный рынок / конкретная страна]

Период актуальности: [2024–2025 / текущий год / без привязки ко времени]

Требования к канве:

— Придумай рабочий заголовок в стиле делового медиа.

— Сформируй лид (1–2 абзаца): зацепка, обозначение проблемы или тренда, обещание ценности для читателя.

— Разбей статью на логические разделы с подзаголовками.

— Для каждого раздела укажи:

• какова ключевая мысль;

• какие факты, данные или примеры стоит привести;

• какие вопросы могут возникнуть у читателя.

— Если уместно, добавь блоки: кейсы компаний, цифры и исследования, мнения экспертов.

— Предложи 1–2 варианта структуры (классическая и альтернативная).

— Отдельно укажи, какие тезисы можно вынести в выноски или инфографику.

— Сформулируй возможное завершение статьи: вывод / прогноз / практический совет / вопрос читателю.

Стиль и ограничения:

— Стиль: [деловой / аналитический / публицистический].

— Тон: [спокойный / уверенный / провокационный / нейтральный].

— Без воды и общих фраз.

— Не использовать рекламный язык.

— Не писать полный текст статьи, только канву и структуру.

Универсальный промпт для написания любого текста

Промпт: Ты — редактор [ваш канал, сайт, медиа].

Наша аудитория — [кто читает].

Цель текста — [зачем он нужен].

Формат — [статья / пост / лендинг / письмо / сценарий].

Контекст — [ниша, продукт, рынок, страна, период].

Тон — [живой / деловой / нейтральный / провокационный], без канцелярита и инфобиза.

Ограничения — [объём, стоп-слова, запреты].

Критерии качества — текст должен быть [легко читаемым / структурированным / без общих фраз / с конкретными примерами].

Сначала задай мне 3–5 уточняющих вопросов, затем предложи структуру текста и только после этого — полный текст.

Аналитика аудитории и трендов

Промпт: Ты — маркетолог-аналитик в [ниша].

На вход даю: [описание источников данных: соцсети, отзывы, форумы].

Проанализируй:

— каковы ключевые темы и боли аудитории;

— какие форматы контента заходят лучше всего;

— какие конкуренты наиболее активны и чем они различаются.

В финале:

— сформулируй 5–7 тем для постов/статей;

— предложи 3 гипотезы по продукту или оферу на основе анализа.

Описание целевой аудитории. Чтобы получить нормальные портреты своей целевой аудитории.

Промпт: Мне нужна помощь с описанием целевой аудитории проекта.

Информация о проекте:

[Кратко: что за продукт/услуга, ниша, формат продаж]

У меня есть общее представление об аудитории:

[Кратко: кто они, возраст, интересы, чем занимаются].

Создай подробное описание нескольких портретов покупателя и распиши:

— Демографию (возраст, доход, образование, город и т. д.).

— Психографию (ценности, интересы, стиль жизни).

— Цели и мотивацию.

— Болевые точки, которые мы помогаем решить.

— Как предпочитают получать информацию.

— Как принимают решение о покупке.

— Отношение к нашему бренду и конкурентам.

Готовые промпты для презентаций и визуала

Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации по составлению промптов для дизайнеров и тех, кто делает презентации.

Презентация за 10 минут

Промпт: Создай презентацию из 3–4 слайдов

Роль и контекст: Ты — старший продакт-маркетолог и стратегический консультант с опытом работы с облачными платформами и AI-продуктами. Ты делаешь понятные, структурированные презентации для топ-менеджмента и бизнес-партнёров.

Задача: Создай лаконичную презентацию из 3–4 слайдов. Презентация должна понятно объяснить [тема, продукт, стратегия] бизнес-аудитории.

Цели презентации:

• Объяснить, что это за продукт/стратегия.

• Показать, как он устроен.

• Показать, какую ценность это даёт.

• Обозначить следующие шаги или возможности для экосистемы.

Общие требования:

• Тон — стратегичный, уверенный, ориентированный на бизнес.

• Язык — простой, ясный, без технических деталей.

Каждый слайд должен:

• Иметь понятный заголовок.

• Содержать структурированные буллиты.

• Включать подсказку по визуалу (что именно стоит показать на слайде).

Не добавляй финансовые детали, если это явно не указано. Избегай маркетинговой воды, фокусы — на ясности и логике.

Структура питч-дека*Краткая электронная презентация, для изложения бизнес-идеи, продукта или стартапа потенциальным инвесторам, партнёрам либо клиентам. для инвесторов

Промпт: Ты — консультант по стратегии и инвестиционным презентациям.

Цель презентации — убедительно объяснить ценность AI-стартапа потенциальным инвесторам.

Аудитория — венчурные инвесторы и бизнес-ангелы.

Контекст — ранняя стадия проекта, первая встреча, ограниченное время на питч.

Задача — сформировать структуру презентации из 10 слайдов: от проблемы рынка до бизнес-модели и команды.

Уровень детализации — тезисно, по 3–4 пункта на слайд.

Ограничения — без воды, сложных терминов и перегруженных слайдов.

Критерии качества — презентация должна быть логичной, должна легко восприниматься и помогать быстро понять потенциал проекта.

Обложка презентации

Промпт: Создай обложку для презентации AI-стартапа для инвесторов.

Стиль — минимализм и современная tech-эстетика.

Сюжет — абстрактная визуализация взаимодействия человека и искусственного интеллекта, без персонажей.

Цветовая палитра — светлые нейтральные оттенки, ощущение чистоты и надёжности.

Композиция — центральный визуальный акцент, много свободного пространства под заголовок.

Ограничения — без текста, логотипов, ярких кислотных цветов и визуального шума.

Результат должен выглядеть профессионально и вызывать доверие у бизнес-аудитории.

Готовые промпты для HR, собеседований и документов

Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации по составлению промптов для юристов, HR и всех, кто живёт в документах и созвонах.

Анализ документа на риски

Промпт: Действуй как опытный юрист.

Проведи детальный правовой анализ этого документа: [вставь текст].

Найди все скрытые риски, невыгодные условия и двусмысленные формулировки, которые могут навредить мне.

Составь список угроз и предложи правки для защиты моих интересов.

Саммари по собеседованию или созвону

Промпт: Вот транскрибация встречи/собеседования.

Составь отчёт в формате:

— краткое резюме (о чём говорили);

— ключевые решения и договорённости;

— список с ответственными и дедлайнами;

— риски или спорные моменты, которые нужно обсудить дополнительно.

Оценка кандидата по интервью

Промпт: Ты — HR-эксперт по оценке кандидатов.

На вход даю транскрибацию собеседования.

Составь отчёт по структуре:

— hard skills;

— soft skills;

— мотивация;

— риски;

— рекомендации по дальнейшим шагам (пригласить / резерв / отказ и почему).

Пиши структурированно, без воды.