Стоимость привлечения клиента на рекламном рынке выросла на 16% в 2025 году — прогнозируется рост ещё на 20%
Основные причины — осторожность пользователей и конкуренция на рынке
В 2025 году российский бизнес потратил на рекламу более 8 млрд рублей, говорится в исследовании рекламного агентства E-Promo Group. Стоимость клика (CPC) выросла на 5,1% год к году, стоимость привлечения клиента (CAC) — на 16,2%. Участники рынка фиксируют более осторожное поведение пользователей и усиление конкуренции за рекламные размещения.
Стоимость конверсии сильнее всего выросла в сегменте недвижимости
Разницу в динамике «Ведомостям» подтвердили в агентствах Proximity, NMi Digital и Future Lab. Исполнительный директор по цифровым коммуникациям Proximity Мария Меренкова отметила, что оценка роста стоимости привлечения клиента (CAC) выглядит «скорее сдержанной».
Особенно разница в динамике заметна в отдельных отраслях. В электронной коммерции расходы на переходы увеличились всего на 2,5% год к году, тогда как стоимость привлечения клиента выросла на 12,3%.
В других сегментах рост оказался выше. В недвижимости показатель увеличился на 34,1%, в финансовом секторе — на 9,4%, в фармацевтике — на 8,7%, несмотря на снижение стоимости переходов.
Одна из причин «удорожания клиента» — поведение пользователей
Участники рынки навали «Ведомостям» несколько причин роста стоимости клиента:
- увеличение стоимости целевого действия связано с более осторожным потребительским поведением,
- удлинением цикла принятия решений,
- ростом конкуренции между рекламодателями в ряде каналов.
По мнению экспертов, давление усиливается в аукционных каналах — на маркетплейсах, в ритейл-медиа и классифайдах, где рекламодатели конкурируют за размещения.
Дополнительный фактор роста — изменение рекламных алгоритмов. Как отметили эксперты «Ведомостей», платформы активнее используют автотаргетинг и расширяют охват за счёт «холодной» аудитории, что влияет на стоимость конверсии. Таким образом рекламные кампании охватывают более широкую аудиторию, но конверсия обходится дороже.
Стоимость конверсии рекламы может вырасти на 20% в 2026-м
По прогнозу E-Promo Group, в 2026 году стоимость клика останется на уровне инфляции, тогда как стоимость конверсии может вырасти на 15–20%.
Аналогичную оценку дают и другие участники рынка, отмечая, что в отдельных категориях возможны локальные всплески спроса. В 2026 году рост стоимости привлечения клиента в среднем может составить 15–20%, а в отдельных сегментах — до 30%.
Контекст
По данным Аналитического центра НАФИ, 64% предпринимателей продвигаются только через интернет-рекламу, ещё 22% совмещают онлайн и офлайн-форматы. Всего рекламу используют 86% компаний, при этом цифровые каналы остаются основным инструментом продвижения для большинства бизнеса.
Интернет-реклама быстро показывает результат:
- 46% компаний окупают вложения в течение трёх месяцев,
- 41% — в срок до полугода.
30% предпринимателей считают онлайн-продвижение более доступным по цене, чем офлайн. 60% компаний, работающих только в интернете, оценивают его эффективность как положительную.
