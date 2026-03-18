Стоимость привлечения клиента на рекламном рынке выросла на 16% в 2025 году — прогнозируется рост ещё на 20%

В 2025 году российский бизнес потратил на рекламу более 8 млрд рублей, говорится в исследовании рекламного агентства E-Promo Group. Стоимость клика (CPC) выросла на 5,1% год к году, стоимость привлечения клиента (CAC) — на 16,2%. Участники рынка фиксируют более осторожное поведение пользователей и усиление конкуренции за рекламные размещения.

Стоимость конверсии сильнее всего выросла в сегменте недвижимости

Разницу в динамике «Ведомостям» подтвердили в агентствах Proximity, NMi Digital и Future Lab. Исполнительный директор по цифровым коммуникациям Proximity Мария Меренкова отметила, что оценка роста стоимости привлечения клиента (CAC) выглядит «скорее сдержанной».

Особенно разница в динамике заметна в отдельных отраслях. В электронной коммерции расходы на переходы увеличились всего на 2,5% год к году, тогда как стоимость привлечения клиента выросла на 12,3%.

В других сегментах рост оказался выше. В недвижимости показатель увеличился на 34,1%, в финансовом секторе — на 9,4%, в фармацевтике — на 8,7%, несмотря на снижение стоимости переходов.

Одна из причин «удорожания клиента» — поведение пользователей

Участники рынки навали «Ведомостям» несколько причин роста стоимости клиента:

увеличение стоимости целевого действия связано с более осторожным потребительским поведением,

удлинением цикла принятия решений,

ростом конкуренции между рекламодателями в ряде каналов.

По мнению экспертов, давление усиливается в аукционных каналах — на маркетплейсах, в ритейл-медиа и классифайдах, где рекламодатели конкурируют за размещения.

Дополнительный фактор роста — изменение рекламных алгоритмов. Как отметили эксперты «Ведомостей», платформы активнее используют автотаргетинг и расширяют охват за счёт «холодной» аудитории, что влияет на стоимость конверсии. Таким образом рекламные кампании охватывают более широкую аудиторию, но конверсия обходится дороже.

Стоимость конверсии рекламы может вырасти на 20% в 2026-м

По прогнозу E-Promo Group, в 2026 году стоимость клика останется на уровне инфляции, тогда как стоимость конверсии может вырасти на 15–20%.

Аналогичную оценку дают и другие участники рынка, отмечая, что в отдельных категориях возможны локальные всплески спроса. В 2026 году рост стоимости привлечения клиента в среднем может составить 15–20%, а в отдельных сегментах — до 30%.

Контекст

По данным Аналитического центра НАФИ, 64% предпринимателей продвигаются только через интернет-рекламу, ещё 22% совмещают онлайн и офлайн-форматы. Всего рекламу используют 86% компаний, при этом цифровые каналы остаются основным инструментом продвижения для большинства бизнеса.

Интернет-реклама быстро показывает результат:

46% компаний окупают вложения в течение трёх месяцев,

41% — в срок до полугода.

30% предпринимателей считают онлайн-продвижение более доступным по цене, чем офлайн. 60% компаний, работающих только в интернете, оценивают его эффективность как положительную.