Реклама в интернете: 63% МСП окупает продвижение за 3 месяца

64% предпринимателей используют для продвижения онлайн-рекламу, выяснили в Аналитическом центре НАФИ. Почти половина представителей малого и среднего бизнеса окупают вложения уже в первые три месяца. У 21% интернет-реклама начинает приносить результат ещё быстрее — в первые два месяца.

Большинство компаний продвигаются только в онлайне

Согласно исследованию НАФИ, 86% предпринимателей используют для продвижения рекламу. Для большинства компаний интернет остаётся основным каналом продвижения, но часть бизнеса использует смешанные модели.

64% предпринимателей продвигаются только в онлайне.

22% компаний совмещают интернет-рекламу и офлайн-форматы.

14% работают исключительно с офлайн-рекламой, не используя цифровые каналы.

46% представителей МСП выходят на окупаемость интернет-рекламы в течение трёх месяцев после старта кампаний. Ещё 41% отмечают окупаемость в срок от трёх до шести месяцев.

Бизнес подключает рекламу в первые месяцы работы

Большинство предпринимателей начинают использовать интернет-рекламу уже в первый год работы бизнеса. 87% компаний подключают этот канал в течение года, а 57% — в первые три месяца после выхода на рынок.

Офлайн-рекламу также чаще всего запускают на раннем этапе: 54% — в первые три месяца, ещё 18% — в течение первого полугодия.

Онлайн-реклама часто оказывается дешевле офлайн-продвижения

Перед первым запуском рекламы 58% предпринимателей сравнивают стоимость интернет- и офлайн-кампаний. По итогам сравнения:

30% предпринимателей отметили, что онлайн-реклама оказалась дешевле.

14% считают, что офлайн-реклама обходится дешевле.

14% не увидели разницы в стоимости между онлайн- и офлайн-рекламой.

При этом офлайн-реклама чаще оказывалась более доступной для бизнеса в сфере обрабатывающих производств и образования, а также для компаний из городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек.

Чем лучше рекламный результат — тем выше бюджет на продвижение

Среди предпринимателей, использующих только интернет-рекламу, 60% оценивают её окупаемость как положительную, а 21% заявили, что вложения окупились более чем вдвое.

После получения первых результатов 31% компаний увеличили инвестиции в интернет-рекламу более чем на 20%. Среди бизнесов, работающих с офлайн-рекламой, 27% также повысили бюджеты на продвижение более чем на 20%.

Запуск рекламы откладывают из-за страхов и нехватки денег

Среди основных причин, по которым компании откладывают запуск онлайн-рекламы более чем на полгода, предприниматели называют:

жёсткие бюджетные ограничения на старте (32%);

ожидание выхода бизнеса на прибыль (30%);

незнание о возможности запускать рекламу с небольшим бюджетом (28%).

При этом 63% респондентов признали, что на практике интернет-реклама оказалась дешевле, чем они ожидали, а 66% уверены, что запуск возможен даже при ограниченных средствах.

Большинство предпринимателей отмечают влияние технологий на запуск и ведение кампаний. 84% опрошенных считают, что интеграция ИИ-алгоритмов в рекламные инструменты заметно облегчает работу с интернет-рекламой.

Бизнес советует запускать рекламу в первые полгода

41% начинающих предпринимателей планируют подключать новые онлайн-каналы продвижения в следующем году. Попробовать новые форматы офлайн-рекламы собираются 15% компаний.

92% предпринимателей рекомендуют новичкам запускать интернет-рекламу в первые полгода после выхода на рынок, а 72% советуют делать это уже в первые три месяца.