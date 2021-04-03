YCLIENTS представил ценовую карту на бьюти-услуги в России

Сделать стрижку и покрасить волосы дешевле всего в Омске, самый доступный маникюр — в Челябинске и Нижнем Новгороде. К такому выводу пришли специалисты сервиса автоматизации сфер услуг YCLIENTS, которые проанализировали показатели 8300 салонов красоты и 3100 барбершопов в 17 городах-миллионниках с февраля по март.

YCLIENTS изучал стоимость на самые популярные услуги (стрижку, окрашивание, уход за кожей, ногтевой сервис и эпиляцию для женщин), средний чек после снятия коронавирусных ограничений.

Стоимость стрижки в салонах Челябинска начинается от 638 рублей, в Краснодаре может достигать 2200 рублей. «Вилка» на услугу в барбершопах составляет от 817 рублей в Екатеринбурге до 1300 рублей в Москве.

Самое дешевое окрашивание можно сделать в Омске — 550 рублей в салоне и 620 рублей в мужском барбершопе. Средняя цена по России составляет 3000 рублей в женском салоне и 750 рублей для мужчин.

Ногтевые услуги — маникюр, шеллак, наращивание ногтей — наиболее доступны в Челябинске и Нижнем Новгороде (751-757 рублей). Средняя стоимость процедур в Красноярске — 1100 рублей — это на 200 рублей больше чем в Москве. Стоимость эпиляций обычно начинается от 1000 рублей, дешевле всего — в Тюмени — 617 рублей.

Клиенты начали часто приобретать онлайн-сертификаты в качестве подарка или по предоплате, что было доступно в дни локдауна, однако покупки таким образом совершают нечасто. Только один из более ста посетителей салона красоты или барбершопа оплачивает свой визит сертификатом или покупает сертификат.

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